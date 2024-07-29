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中國女籃首戰吞敗！陸網崩潰　球評問「打球化妝？」遭炎上

▲▼奧運中國女籃遭西班牙逆轉勝　姚明場邊大喊「不要犯規」臉色大變。（圖／達志影像／美聯社）

▲奧運中國女籃首戰遭西班牙逆轉勝，網民崩潰。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

巴黎奧運女籃比賽，中國女籃首戰以1分飲恨不敵西班牙，賽後中國球迷崩潰，連球評言論也被放大檢視，例如球評問「球員化妝」等問題，被網友批評品頭論足「太爹味」，球評則怒回不能問嗎？「輸了賴我是吧？」，引發罵戰。

綜合陸媒今天報導，中國女籃28日晚迎來巴黎奧運會第一場比賽，對陣西班牙，常規時間多數時間都領先，眼看開門紅在望，不料最後遭西班牙追平，進入加時賽，最終以89比90，中國1分飲恨。

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比賽結束後中國網友大崩潰，多個話題衝上微博熱搜榜，例如「不該犯規時老犯，真要你犯規時人呢？」「差3分時拿2分，是認輸嗎？」「陣中有雙塔為何擺著不用？」等。

不過話題中最熱的還是「女籃解說 打球化妝」，這是因球評楊毅在轉播講評時注意到女籃明星球員李夢帶妝比賽，他問了同場轉播的中國前女籃國手陳楠，「以前打球化不化妝？」陳楠回她「不化」。 在中國女籃輸掉比賽後，眾多網友指責球評言論不恰當，例如領先時說是因西班牙打得糟，以及不評球卻對女籃球員品頭論足，關注化妝，「爹味十足」、「管得太嚴」、「施壓女籃」、「女人化不化妝怎麼了，化妝礙著誰了」。

而球評也發文澄清是純粹詢問的語氣，也沒做任何評論。另反問這叫施壓？「輸了賴我是吧」。

此事今天持續在中國社群媒體上引發熱議，也有不少人支持球評當然可以問，話題更從女運動員賽時化妝衍生至男女球評專業度。
 

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關鍵字： 巴黎奧運中國女籃

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