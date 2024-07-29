最強媽媽射手！金智賢訓練兼顧育兒奪銀　創造神話鼓勵後輩

▲韓國射擊選手金智賢（左）與朴是晙（右）奪銀。（圖／路透）

記者楊舒帆／綜合報導

今年24歲的金智賢在巴黎奧運射擊混雙項目中與搭擋朴是晙射下「銀牌」，懷孕期間備戰奧運而受到熱議的她，奪銀牌後希望寫下神話為後輩樹立榜樣，不用因為生小孩而離開職業生涯。

金智賢在參加奧運前曾表示，「生小孩的難度是1.5倍，但幸福是5倍。如果在奧運拿牌就跟丈夫討論生第二個小孩。」金智賢27日在巴黎10公尺空氣步槍混雙與中國組合交手，最終以12比16落敗，但金智賢仍相當開心，因為她參與奧運的過程本身就很戲劇化。

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金智賢是在2022年10月參加國際賽前得知自己懷孕，雖然受到周遭的人勸阻，她仍一邊待產一邊訓練，於去年5月獲得資格。生下女兒後，金智賢繼續備戰奧運，周末往返水原與蔚山之間800公里的距離，一邊育兒一邊訓練，儘管很少看到女兒，她抱著「以後不要讓女兒難堪的母親」的想法全心投入訓練，最終登上奧運頒獎台。

金智賢奪銀後受訪表示，「混雙強者很多，原本想著能銅牌就是一種榮譽了，跟搭擋是晙化學效應很好，最後拿到銀牌還是很開心。」

對於擔心職業生涯因懷孕中斷的後輩，金智賢強調，「不要因偏見而違背意志，應該要隨自己的意願去做。」在本屆奧運得牌後，她計劃再生第二小孩，並且有意參加下屆奧運，她說，「我想為後輩創造一個神話，成為她們的榜樣，告訴她們生育並不會中斷職業生涯。」

▲韓國射擊選手金智賢。（圖／路透）