射箭韓國女團剋中國十連霸！「小全智賢」：我們成為歷史

▲韓國射箭女團10連霸，右為「小全智賢」林是見。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

巴黎奧運射箭女團林是見、南秀賢、全勳英拿下10連霸，決賽對中國一度出現2支爭議箭，最後仍達成韓國射箭史上重要的里程碑，再度創下傳奇，自1988年漢城奧運以來冠軍都沒有易主。

韓國女團8強賽遇上中華隊，以6：2過關，準決賽對戰荷蘭一度落後，第四回合連飆4支十分箭進入加射，最後驚險闖金牌戰。而金牌戰則是面對中國隊，又逼近加射最後仍以5：4達成十連霸。

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21歲林是見長相甜美擁有「小全智賢」稱號，她在頒獎典禮結束後受訪表示，「韓國一直想要要保住王座，但現在的陣容有了變化，十連霸是新的挑戰和目標，很感謝我們成為歷史。」她也提到，「非常榮幸與秀賢、勳英一起創造歷史。」

擔綱金牌戰最後一箭，林是見坦言，「真的很緊張，不想讓我們的努力因為這一箭而毀掉，所以只想著全力以赴。」林是見還得迎接個人戰與混合團體戰，被稱為王牌的壓力，她坦言，「很感謝被這樣稱呼，所以必須做好一點，我認為成為我的動力，很開心比賽很順利。」

不到一年間經歷亞運、奧運，林是見認為有很大的不同，「人們期望不一樣，這是更大、更重要的舞台。」同時她對到現場加油的粉絲道謝，「不知道有這麼多人會來，可以更享受這個舞台。本來以為會是很有趣的比賽，實際上很充實。」