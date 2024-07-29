運動雲

>

相隔12年再踏上奧運殿堂！連謝淑薇自己都嚇了一跳

▲巴黎奧運網球中華女雙謝淑薇、曹家宜。（圖／中華奧會提供）

▲巴黎奧運網球中華女雙謝淑薇(左)、曹家宜。（圖／中華奧會提供）

記者簡名杉／巴黎報導

「台灣網球一姐」謝淑薇於巴黎時間28日迎接本屆奧運首次亮相，與小將曹家宜搭檔出擊網球女雙首輪賽，雖然打得並不輕鬆，仍以7比6、7比5摘下勝利，成功挺進次輪，賽後她得知此役是自己相隔12年來的奧運首戰，嚇了一跳笑問，「這麼久囉？」

談到奧運首戰狀況，謝淑薇坦言，第一場比賽本來就會有些起伏，這場比賽也是她們搭檔以來的第三場比賽，認為先前在WTA布拉格女網賽的搭配有助於兩人的磨合，直言，「會繼續發揮我們最拿手的武器爭取勝利！」也指出很開心能拿下此戰勝利。

[廣告]請繼續往下閱讀...

前一次登上奧運殿堂已經是12年前的倫敦奧運，謝淑薇聽聞後自己也嚇了一大跳，笑問，「這麼久囉？」但她坦言自己的心情其實並沒有很激動，因為兩天前都還不確定這次比賽能不能成功出賽，所以心情蠻放鬆的。

跟謝淑薇搭檔、首次登上奧運舞台的曹家宜則表示，能跟謝淑薇聯手出擊，自己非常興奮也很榮幸，是自己很好的學習機會，也是非常好的經驗，表示自己會好好努力，而謝淑薇則對拍檔此役表現豎起大拇指，表示曹家宜打得很好，教她的都有做到，「VERY GOOD！」

此役曹家宜一家人就坐在場邊為她應援，她坦言在國外比賽能看到家人在場邊幫她加油，心裡感覺會更踏實，很感謝家人們到現場來。
 

●為選手加油，發揮預測金牌超能力，抽GoPro、Switch Lite ►

●金牌知識挑戰王，發掘你的運動魂，測試一下你的知識值有多少►

► 限量法朋鳳梨酥在等你！嚴選ET鳳梨酥9宮格禮盒，9家特色鳳梨酥一次擁有、會員優惠899元，點我立刻搶購☛

關鍵字： 2024奧運2024奧運網球謝淑薇曹家宜2024奧運台灣之光巴黎奧運

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

快訊／林昀儒、陳思羽讓中國「魔王」嚇出冷汗　2比4止步混雙8強

快訊／林昀儒、陳思羽讓中國「魔王」嚇出冷汗　2比4止步混雙8強

巴黎奧運首起悲劇　拳擊教練在選手村猝死！愛徒慟：你走得太早

巴黎奧運首起悲劇　拳擊教練在選手村猝死！愛徒慟：你走得太早

快訊／周天成3度叩關五環殿堂拚獎牌　巴黎奧運首戰直落2取勝

快訊／周天成3度叩關五環殿堂拚獎牌　巴黎奧運首戰直落2取勝

永山龍樹不滿判決拒握手！教練批不該存在「惡魔的6秒」被外媒嗆

永山龍樹不滿判決拒握手！教練批不該存在「惡魔的6秒」被外媒嗆

快訊／「網球一姐」謝淑薇睽違12年奧運登場　苦戰2小時直落2晉級

快訊／「網球一姐」謝淑薇睽違12年奧運登場　苦戰2小時直落2晉級

快訊／奧運「死亡之組」2連勝　麟洋配：有驚有險！

快訊／奧運「死亡之組」2連勝　麟洋配：有驚有險！

變裝皇后模仿「最後的晚餐」　奧運主辦方道歉了！

變裝皇后模仿「最後的晚餐」　奧運主辦方道歉了！

奧運中國女籃遭西班牙逆轉勝　姚明場邊大喊「不要犯規」臉色大變

奧運中國女籃遭西班牙逆轉勝　姚明場邊大喊「不要犯規」臉色大變

快訊／麟洋配奧運羽球男雙小組賽撂倒丹麥　快意2連勝

快訊／麟洋配奧運羽球男雙小組賽撂倒丹麥　快意2連勝

快訊／林昀儒打完混雙2小時再戰　巴黎奧運男單首輪4比1過關

快訊／林昀儒打完混雙2小時再戰　巴黎奧運男單首輪4比1過關

「痘坑異空間」拉出超長QQ毛！　分泌物狂噴...擠痘醫生：停不下來

熱門新聞

快訊／林昀儒、陳思羽讓中國「魔王」嚇出冷汗　2比4止步混雙8強

巴黎奧運首起悲劇　拳擊教練在選手村猝死！愛徒慟：你走得太早

快訊／周天成3度叩關五環殿堂拚獎牌　巴黎奧運首戰直落2取勝

永山龍樹不滿判決拒握手！教練批不該存在「惡魔的6秒」被外媒嗆

快訊／「網球一姐」謝淑薇睽違12年奧運登場　苦戰2小時直落2晉級

快訊／奧運「死亡之組」2連勝　麟洋配：有驚有險！

讀者回應

﻿

熱門新聞

1林昀儒、陳思羽不敵魔王　止步混雙8強

2巴黎奧運首起悲劇　拳擊教練猝死

3周天成巴黎奧運首戰直落2取勝

4永山龍樹拒握手「惡魔6秒」被外媒嗆

5快訊／謝淑薇睽違12年奧運登場　直落2晉級

最新新聞

1相隔12年登奧運謝淑薇自己都嚇了一跳

2林昀儒超暖心　向陳思羽高喊會扛住！

32張圖看巴黎奧運第3日賽程

4「抗癌女拳王」陳念琴　4比1輕取對手晉級16強

5巴黎奧運女100蝶　美國泳隊「金包銀」

熱門快報

預測金牌抽大獎

預測金牌抽大獎

即日起至8月11日止，天天預測，週週抽百項好禮， GoPro 、Switch 超過300個獎項等你拿！

超過5000個獎項等你抱回家

超過5000個獎項等你抱回家

現在打開新聞雲APP，看新聞、預測金牌、挑戰你的運動知識，就有機會獲得GoPro10、Switch Lite、萬元購物金等大獎！

全家新品美食大改造

全家新品美食大改造

「文里補習班」開課！開胃又營養的「泰式野菇握沙拉」，用全家沙拉就能輕鬆完成！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

熱門影音

全站熱門影音

「AI美人」李珠珢仙氣逼人　三振舞超吸睛引粉絲暴動

起亞虎合體FA嗨跳「32撞」　李珠珢談三振舞爆紅：很意外

楊勇緯巴黎奧運挫敗無緣奪牌　劉文等：給他時間調適

射箭女團輸韓國「風向有誤差」　教練讚選手表現：流暢度不錯

英跳水王子再次打毛線　觀眾席上熟練編織毛衣

3歲娃衝車陣哭找阿公　女警姐姐「呼呼」無效

楊勇緯巴黎奧運無緣奪牌　劉文等：他需要時間調適

沒有Toro聲音成19年遺憾　Energy圓夢..他爆哭：本來不想唱

英跳水王子再次打毛線　觀眾席上熟練編織毛衣

五月天阿信來了！EnergyY合體　上台大跳〈星期五晚上〉嗨爆
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366