相隔12年再踏上奧運殿堂！連謝淑薇自己都嚇了一跳

▲巴黎奧運網球中華女雙謝淑薇(左)、曹家宜。（圖／中華奧會提供）

記者簡名杉／巴黎報導

「台灣網球一姐」謝淑薇於巴黎時間28日迎接本屆奧運首次亮相，與小將曹家宜搭檔出擊網球女雙首輪賽，雖然打得並不輕鬆，仍以7比6、7比5摘下勝利，成功挺進次輪，賽後她得知此役是自己相隔12年來的奧運首戰，嚇了一跳笑問，「這麼久囉？」

談到奧運首戰狀況，謝淑薇坦言，第一場比賽本來就會有些起伏，這場比賽也是她們搭檔以來的第三場比賽，認為先前在WTA布拉格女網賽的搭配有助於兩人的磨合，直言，「會繼續發揮我們最拿手的武器爭取勝利！」也指出很開心能拿下此戰勝利。

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前一次登上奧運殿堂已經是12年前的倫敦奧運，謝淑薇聽聞後自己也嚇了一大跳，笑問，「這麼久囉？」但她坦言自己的心情其實並沒有很激動，因為兩天前都還不確定這次比賽能不能成功出賽，所以心情蠻放鬆的。

跟謝淑薇搭檔、首次登上奧運舞台的曹家宜則表示，能跟謝淑薇聯手出擊，自己非常興奮也很榮幸，是自己很好的學習機會，也是非常好的經驗，表示自己會好好努力，而謝淑薇則對拍檔此役表現豎起大拇指，表示曹家宜打得很好，教她的都有做到，「VERY GOOD！」

此役曹家宜一家人就坐在場邊為她應援，她坦言在國外比賽能看到家人在場邊幫她加油，心裡感覺會更踏實，很感謝家人們到現場來。

