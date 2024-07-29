快訊／「體操精靈」丁華恬資格賽僅獲12.533分　無法晉級決賽

▲女子體操丁華恬於平衡木項目出賽。（圖／.資料照，記者林敬旻攝）

記者歐建智／綜合報導

台灣「體操精靈」丁華恬繼東京奧運之後，本屆巴黎奧運是生涯第2度站上奧運殿堂，她在女子平衡木資格賽，以難度分5.000分、實施分7.533分，總分12.533分成績，沒有列在前8名，確定淘汰無法進入決賽。

丁華恬在16歲時便以驚人的實力在亞錦賽平衡木項目中奪得金牌，一舉成名。同年，她在世錦賽中取得了台灣51年來的首張女子體操奧運門票。

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丁華恬在2021年東京奧運中首度亮相，雖然未能進入決賽，但她已經創下了新的台灣歷史。自1968年墨西哥奧運以來，睽違53年，台灣再度有女子體操選手站上奧運舞台。

去年於杭州亞運平衡木預賽中，丁華恬以第一名的成績晉級決賽。決賽將難度提升至5.6分，最後以13.300分的成績摘下銅牌，成為台灣首位在亞運競技體操奪牌的女將。

丁華恬再度征戰奧運，成為台灣史上首位連續兩屆參加奧運的競技體操女將。上屆東京奧運，當時18歲的丁華恬首度站上奧運舞台，她笑說自己就像初生之犢不畏虎，有多少就做多少，想知道自己的水準到底在哪。

此次2度前進奧運，丁華恬希望發揮最佳表現，目前設定將難度6.2整套完整表現，希望可以挺進決賽，但結果未能如願。