▲ 2024巴黎奧運開幕式表演引爭議。（圖／路透）



文／中央社

巴黎奧運開幕式中，有表演者以被外界視為庸俗的手法重現世界名作「最後的晚餐」，使天主教會和基督教團體大為震怒，2024巴黎奧林匹克運動會組織委員會（COJO）今天出面致歉。

路透社報導，文藝復興時期的藝術家達文西（Leonardo da Vinci）以聖經素材為靈感畫出「最後的晚餐」（The Last Supper），主要描繪耶穌基督受難前，與門徒共進逾越節晚餐的畫面。

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在巴黎奧運開幕式中，模仿「最後的晚餐」的表演者包含幾名變裝皇后、一名跨性別模特兒，及一名扮成希臘神話中酒神戴歐尼修斯（Dionysus）的裸體歌手，讓天主教會和美國宗教右派大感失望。

2024巴黎奧林匹克運動會組織委員會發言人戴侃（Anne Descamps）在記者會中說道，「很明顯地，從未意圖對任何宗教團體表示不敬。（開幕式）設法讚揚群體的包容性。我們相信這個雄心壯志已經實現。若人們有任何被冒犯的感覺，我們真的很抱歉」。

法國天主教會表示，他們對這場含有「嘲諷和譏笑基督教場面」的典禮深感遺憾。

德國天主教帕紹教區（Diocese of Passau）主教奧斯特（Stefan Oster）則說，「一個令人印象深刻的開幕式，期盼賽事和平舉行。然而，這個稀奇古怪的『最後的晚餐』是最差的橋段，在整個脈絡中完全是多餘的。」