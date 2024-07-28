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永山龍樹不滿判決拒握手！教練批不該存在「惡魔的6秒」被外媒嗆

巴黎奧運／永山龍樹不滿判決拒握手　教練批不該存在「惡魔的6秒」被外媒嗆：該認輸

▲哈里霍斯（右圖右一）與永山龍樹（左圖）的對戰爆發爭議。（圖／達志／美聯社）

圖文／CTWANT

巴黎奧運柔道項目賽事自27日開跑，日本男子60公斤級選手永山龍樹，在敗部復活賽打敗台灣選手楊勇緯奪下銅牌，不過他在進行8強賽時，認為裁判誤判，待在場上長達3分鐘以示抗議，他並在賽後拒絕和西班牙好手賈里霍斯（FranciscoGarrigos）握手，對此，教練鈴木桂治賽後也有話說，認為當下不該出現「惡魔的6秒」。

根據日媒《THE ANSWER》報導，永山在比賽過程中被哈里霍斯施以施展鎖技，儘管裁判以驚叫停，但哈里霍斯並未鬆手，持續「鎖喉」6秒引發爭議，此舉讓永山短暫無法站立，讓他被認定無法繼續比賽被淘汰。

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巴黎奧運／永山龍樹不滿判決拒握手　教練批不該存在「惡魔的6秒」被外媒嗆：該認輸

▲日本柔道好手永山龍樹（左）遭西班牙選手賈里霍擊敗。（圖／達志／美聯社）

對於這樣的判決結果，永山無法接受，他在賽後拒絕和哈里霍斯握手，並要求調出影片確認，還在場上長達3分鐘，導致觀眾對他狂噓，據永山表示，看到裁判要求等待，他當然會稍微放鬆。如果他是在裁判宣布「等待」後立刻倒地，當然沒話說，但「6秒未免太長了」，按照柔道規則，裁判做出「等待」手勢後的攻擊全數無效。

巴黎奧運／永山龍樹不滿判決拒握手　教練批不該存在「惡魔的6秒」被外媒嗆：該認輸

▲哈里霍斯與永山龍樹的對戰爆發爭議。（圖／達志／美聯社）

這場8強戰結束後，日本監督鈴木桂治、教練古根川實等人也同時向奧運會主辦方抗議，但判決仍無法翻轉。據日本強化委員長金野潤紀認為，哈里霍斯在裁判要求等待後，仍持續「不該存在的惡魔的6秒鐘」，此舉違反柔道精神，但奧委會卻不願意接納他們的意見。

對此，哈里霍斯也有話說，他在接受西班牙媒體採訪時表示，「讓對手失去意識的人就是勝利者，規則都是公平的」，該媒體甚至指出，「永山應該要認輸」，同時對永山拒絕握手提出質疑。

巴黎奧運／永山龍樹不滿判決拒握手　教練批不該存在「惡魔的6秒」被外媒嗆：該認輸

▲哈里霍斯（右一）與永山龍樹（右二）的對戰爆發爭議。（圖／達志／美聯社）

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