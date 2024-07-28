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射箭女團惜敗韓國！教練坦言風向有誤差　滿意選手表現

記者簡名杉／巴黎報導

台灣射箭女團於巴黎奧運8強賽對決「大魔王」韓國，中華女團前兩局跟韓國隊戰的互有往來，可惜第三、第四局被韓國隊連下兩城，以2比6吞敗，本屆奧運8強止步，教練徐梓益指出選手有把平時練習成果都做出來，不過今天的風向有點捉摸不定，導致每一支箭的準度都有一點落差，但他還是認為此役全隊的流暢度表現得非常不錯。

▲巴黎奧運中華射箭女團。（圖／中華奧會提供）

▲巴黎奧運中華射箭女團李彩綺(左至右)、雷千瑩、邱意晴。（圖／中華奧會提供）

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賽後「雷母」雷千瑩用手拿著冰袋冰敷右眼走出賽場，她透露自己在比賽前不小心撞到，但對比賽沒有太大影響，她強調滿意全隊今天的表現，有做到賽前設定的目標，可惜風勢沒有抓得很好，結果比較可惜。

19歲小將李彩綺在第一回合分別射出7分箭、6分箭，她透露自己早上的16強賽瞄準鏡調的比較低，下午的8強賽有稍微調整一下，位置卻調的有點太高，還好後來第二回合就馬上調整回來。

▲巴黎奧運中華射箭女團。（圖／中華奧會提供）

▲巴黎奧運中華射箭女團李彩綺(左至右)、雷千瑩、邱意晴。（圖／中華奧會提供）

徐梓益教練指出，這場比賽有看到選手們的流暢度與默契，不過下午的風勢比較不穩定，導致每一支箭的準度有落差，他透露在開賽前就有觀察前一場比賽的印度選手，發現風勢確實不太一樣，並點出像是韓國也因為風勢的關係開賽表現不太穩定，所以有提醒選手們要更加注意，雖然中華女團已經有在做修正，但是最後兩局還是被韓國隊完全抓到，無緣奪勝。

雖然無緣四強，但是邱意晴、李彩綺兩位首次登上奧運舞台的小將逐漸展露出大將之風，徐梓益教練點出兩人在對抗賽就有展現出她們的能力，也依照她們展露出的特質做出棒次安排，可惜目前兩人比較缺乏的就是「經驗」。

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