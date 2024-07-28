「AI女神」李珠珢雙馬尾可愛亮相　起亞啦啦隊秀中文超親民

▲▼富邦悍將流行音樂節大巨蛋開跑，韓國起亞虎啦啦隊「KIA TIGERS CHEERLEADER」李珠珢賽前出席球迷拍照會。（圖／記者李毓康攝）

記者楊舒帆／台北報導

富邦悍將本周邀請韓職起亞虎啦啦隊來台交流，「AI女神」李珠珢成為最大「嬌點」，她今天綁雙馬尾現身拍照會，相當可愛吸睛。

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起亞虎啦啦隊女孩6位成員來台，28日帶來經典「出局舞」，也跟富邦啦啦隊Fubon Angels合體開場表演。局間也準備「最強起亞」與現場同樂，賽後頒獎台與MVP張進德一起跳「出局舞」，甚至演唱會也待到最後，相當融入這次交流活動。李珠珢首日更換3個髮型讓粉絲捕捉不同面貌，28日先以雙馬尾可愛造型亮相，是否更換髮型值得期待。

▲▼富邦悍將流行音樂節大巨蛋開跑，韓國起亞虎啦啦隊「KIA TIGERS CHEERLEADER」朴信妃、李珠珢（右）賽前出席球迷拍照會。（圖／記者李毓康攝）

兩天賽前都舉辦起亞虎啦啦隊拍照會，合計有120人次獲得拍照資格，都必須在悍將商品部購買5000元以上才有機會獲得資格，人氣相當高兩天都很快就搶完，有球迷穿著起亞虎球衣讓她們倍感親切。

起亞虎啦啦隊成員金韓拿、朴星垠、劉世彬、鄭嘉睿、朴信妃以及李珠珢都展現親和力，用中文跟大家問好，朴信妃還用心準備一小段中文說，「很高興見到大家。」李珠珢也說，「今天是最後一天請大家多多照顧。」

▲▼富邦悍將流行音樂節大巨蛋開跑，韓國起亞虎啦啦隊「KIA TIGERS CHEERLEADER」劉世彬（左起）、金韓拿、鄭嘉睿、朴信妃、李珠珢賽前出席球迷拍照會。（圖／記者李毓康攝）