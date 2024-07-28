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大谷翔平超猛轟自認「至今最好」　被逆轉盼球隊繼續堅持

實習記者李立祥／綜合報導

道奇日籍球星大谷翔平今（28日）敲出本季第32發全壘打，賽後他表示這次打擊是至今為止最好的，同時他也完成本季第26盜，追平單季最多。但道奇9局未能守成，太空人球星布萊格曼（Alex Bregman）擊出再見轟，遭逆轉吞下2連敗。

大谷在3局上轟出443英呎，初速118.7英里（約191公里）的深遠全壘打，據日媒《Sponichi Annex》報導，這發全壘打是太空人主場美粒果球場有紀錄以來飛行距離第2遠，大谷也表示，「這次打擊是至今為止最好的，飛行距離、打擊感覺，還有角度都很棒。」

本季大谷至今繳出32轟、26盜，他也被問到力量是否更強，「我覺得跑壘也有很好的表現，這也證明我的狀態，對力量也有正面的影響。」另外他也提到，「每年休賽季的訓練成果都會在賽季中顯現出來，在新環境和新教練的指導下，每天都在改進揮棒，我感受到這些改進帶來的成果。」

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近期道奇受傷病困擾，這個月戰績僅10勝11敗，大谷認為整體打線不差，只是輸在細節，更需要大家堅持下去；但他也對於輸球感到沮喪，「有很多能贏卻沒贏的比賽，這會讓人感到沮喪，我們都需要堅持一段時間，受傷的選手很快就會回來，這段期間我們需要更加堅持。」

道奇主砲弗里曼（Freddie Freeman）近期因孩子感染滑膜炎而暫時離隊，大谷也公開向他溫情喊話，希望他好好陪伴家人，「希望他能安心陪伴家人，我們需要透過贏球來傳遞我們一切安好的訊息，我們會繼續努力，給他們足夠信心。」

▲大谷翔平敲出本季第32轟。（圖／達志影像／美聯社）

▲大谷翔平敲出本季第32轟。（圖／達志影像／美聯社）

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關鍵字： MLB棒球道奇大谷翔平

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