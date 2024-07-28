奧運獎牌揭曉！澳洲3金「力壓中美」拿第一　中華隊等開胡

體育中心／綜合報導
巴黎奧運會進行中，各國選手爭奪獎牌的戰況激烈。首日結束後，澳洲隊以3金2銀總計5面獎牌暫居榜首，中國隊和美國隊則分列第二和第三名。
澳洲隊在開賽初期就展現強大實力，目前以3面金牌和2面銀牌總計5面獎牌領先，中國隊以2金1銅總計3面獎牌緊追在後，排名第二，美國隊則以1金2銀2銅總計5面獎牌排名第三。
此外，日本隊和韓國隊也表現不俗。韓國隊則以1金1銀1銅總計3面獎牌排名第五。日本隊目前以1金1銅總計2面獎牌排名第六，與哈薩克隊和比利時隊並列。
值得一提的是，中華隊正積極尋求開胡，期待在接下來的比賽中能有更好的表現。
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以下是目前的獎牌榜單：
|排名
|國家 / 地區
|金牌
|銀牌
|銅牌
|總計
|1
|澳洲（AUS）
|3
|2
|0
|5
|2
|中國（CHN）
|2
|0
|1
|3
|3
|美國（USA）
|1
|2
|2
|5
|4
|法國（FRA）
|1
|2
|1
|4
|5
|韓國（KOR）
|1
|1
|1
|3
|6
|哈薩克（KAZ）
|1
|0
|1
|2
|6
|日本（JPN）
|1
|0
|1
|2
|6
|比利時（BEL）
|1
|0
|1
|2
|9
|中國香港（HKG）
|1
|0
|0
|1
|9
|德國（GER）
|1
|0
|0
|1
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|中華台北（TPE）
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