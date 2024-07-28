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奧運獎牌揭曉！澳洲3金「力壓中美」拿第一　中華隊等開胡

體育中心／綜合報導

巴黎奧運會進行中，各國選手爭奪獎牌的戰況激烈。首日結束後，澳洲隊以3金2銀總計5面獎牌暫居榜首，中國隊和美國隊則分列第二和第三名。

澳洲隊在開賽初期就展現強大實力，目前以3面金牌和2面銀牌總計5面獎牌領先，中國隊以2金1銅總計3面獎牌緊追在後，排名第二，美國隊則以1金2銀2銅總計5面獎牌排名第三。

此外，日本隊和韓國隊也表現不俗。韓國隊則以1金1銀1銅總計3面獎牌排名第五。日本隊目前以1金1銅總計2面獎牌排名第六，與哈薩克隊和比利時隊並列。

值得一提的是，中華隊正積極尋求開胡，期待在接下來的比賽中能有更好的表現。

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以下是目前的獎牌榜單：

排名 國家 / 地區 金牌 銀牌 銅牌 總計
1 澳洲（AUS） 3 2 0 5
2 中國（CHN） 2 0 1 3
3 美國（USA） 1 2 2 5
4 法國（FRA） 1 2 1 4
5 韓國（KOR） 1 1 1 3
6 哈薩克（KAZ） 1 0 1 2
6 日本（JPN） 1 0 1 2
6 比利時（BEL） 1 0 1 2
9 中國香港（HKG） 1 0 0 1
9 德國（GER） 1 0 0 1
- 中華台北（TPE） - - - -

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關鍵字： 2024奧運

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