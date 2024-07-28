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不滿判決！　永山龍樹8強意外落敗不願離場、握手

▲日本男子柔道選手永山龍樹（左）倒在地上。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本男子柔道選手永山龍樹（左）倒在地上。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者李立祥／綜合報導

巴黎奧運柔道項目男子60公斤昨（27日）登場，金牌熱門永山龍樹8強賽輸給西班牙好手哈里霍斯(Francisco Garrigos)，不過當時他對於一個判決相當不滿，拒絕離場5分鐘，也不跟哈里霍斯握手。

永山8強賽與去年世錦賽金牌哈里霍斯對戰，比賽過程中，永山遭到對方「鎖技」勒住脖子，等到裁判宣布「停止（待て）」。按常理來說，這時比賽應該暫停，但哈里霍斯並未鬆手，持續用力6秒，讓永山一時間站不起來，並在站起身後又倒在地上，被裁判認定無法比賽，判定哈里霍斯一本勝。

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當下永山對於這個判決相當不滿，直接在場上對裁判抗議，並且不願離場，也不跟哈里霍斯握手，引來現場觀眾陣陣噓聲，在教練抗議無果後，他也鞠躬離場。

根據日媒《日刊體育》報導，賽後永山表示確實聽到裁判宣布「停止」，「我聽到了，所以當時才鬆手，我的手原本放在被緊勒的脖子上，因為『停止』才放鬆，結果被對手抓住機會。之後的記憶有些模糊，雖然宣布『停止』後我還繼續堅持，但『停止』指令生效之前有太多時間了，醒來後發現情況變成這樣了。我記得有宣布『停止』，所以覺得很奇怪，但這是我的疏忽。」

雖然永山最後奪下銅牌，但他顯得不太開心，「我的目標一直是金牌，所以心情非常沉重，很多家人和朋友都來支持我，所以我不能空手而歸，至少要拿到銅牌。」隨後他也將目光放在下一屆洛杉磯奧運，「希望下次能夠奪下金牌，把這次經驗當作教訓。」

▲日本男子柔道選手永山龍樹奪下奧運銅牌。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本男子柔道選手永山龍樹奪下奧運銅牌。（圖／達志影像／美聯社）

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