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「麟洋配」巴黎奧運橫掃日本金牌組合　王齊麟跳舞讓李洋鬆一下

▲「麟洋配」巴黎奧運首開紅盤。（圖／翻攝王齊麟臉書）

▲「麟洋配」巴黎奧運首開紅盤。（圖／翻攝王齊麟臉書）

記者張靖榕／綜合報導

奧運羽球男雙衛冕的「麟洋配」李洋、王齊麟，27日首戰開紅盤，以21比16、21比10橫掃日本世錦賽金牌組合，率先拿下首勝。不過李洋開局罕見發生揮空拍的情況，他透露在整場緊繃賽事中，唯一「鬆一下」的時刻，就是看王齊麟跳舞。

中央社報導，李洋、王齊麟此次征戰巴黎奧運分組預賽首戰，對上2021年世錦賽金牌組合、日本的保木卓朗、小林優吾。「麟洋配」首局大多時間保持領先，來到18比16後接連拿下3分，首局21比16，第2局再以21比10搶下，順利開出紅盤。

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李洋今天首局稍微出了點狀況，還發生罕見揮空拍的情況，賽後表示賽局差點被他搞砸，原本以為機會來了，結果發生揮空，這也是他在大賽後第一次出現這樣的情況，多虧有王齊麟罩。

王齊麟表示，首局位置因為稍微逆風導致球路不好掌握，因此有點晃，但同時也觀察到日本隊首局順風球容易出界，判斷顧好中前場就好。

除了亞運之外，事實上「麟洋配」在巴黎奧運前對上保木卓朗、小林優吾組合的戰績是3連敗，27日比賽當天做好調整，雖然對方挺會抓「麟洋配」的球路，但他們想辦法以連貫攻勢壓迫。

李洋笑說，今天首局就有狀況，一度很緊繃，唯一覺得「鬆一下」的時刻，是贏球後看到王齊麟跳舞嚇到。

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