快訊／林昀儒、陳思羽4比2退地主組合　挺進混雙8強考驗才要開始

▲林昀儒、陳思羽。（圖／CFP）

記者游郁香／綜合報導

台灣桌球一哥林昀儒本屆巴黎奧運3線出擊，晚間先攜手陳思羽出戰混雙16強賽，強碰實力堅強的法國地主組合A.勒布朗(Alexis Lebrun)、袁嘉楠，林昀儒展現招牌反手擰威力，以11比9、9比11、11比5、12比10、2比11、11比7，總局數4比2搶下8強門票，下一戰要對決世界第1的中國頭號種子王楚欽、孫穎莎。

林昀儒上屆東京奧運與「學姐」鄭怡靜攜手奪銅，拿下我國睽違21年的奧運桌球獎牌，本屆巴黎奧運改搭陳思羽，兩人自2022年9月搭檔以來，拿過3座WTT賽事冠軍。

[廣告]請繼續往下閱讀...

混雙世界第7的林昀儒、陳思羽，本屆巴黎奧運16強賽就有硬仗，對上世界第10的法國地主A.勒布朗、袁嘉楠，雙方今年5月曾在WTT沙烏地大滿貫賽交手，當時林昀儒受流感所苦，以1比3敗下陣來。

林昀儒想在混雙項目再次站上頒獎台，得先過A.勒布朗、袁嘉楠這一關，此戰開賽林陳配以4比0開局，一路保持領先，以10比5取得5個局點，卻連續浪費4個局點，被追到10比9，所幸喊出暫停後及時穩住，以11比9先下一城。

▲林昀儒、陳思羽。（圖／CFP）

進入第2局，林昀儒、陳思羽陷入1比3落後，隨後扳成3比3，雙方形成拉鋸，一路打到了9比9，可惜局末連掉2分，林陳配以9比11讓出次局。第3局，林昀儒、陳思羽以5比1開局，重新掌控比賽節奏，拉開9比4、5分領先，以11比5，總局數2比1領先。

來到第4局，林昀儒、陳思羽局末取9比7領先，可惜隨後連失2分，雙方打成9比9，法國組合率先以10比9取得局點，還好林陳配順利化解，反以12比10再下一城，總局數3比1聽牌。林陳配第5局突然遇到亂流，被打出7比1攻勢，陷入大幅落後，以2比11敗下陣來。

戰線延長到第6局，林昀儒、陳思羽重整旗鼓，開局打出7比2攻勢，最終就以11比7終結比賽，總局數4比2挺進8強。不過林陳配接下來8強賽有更大的敵人，對手是世界第1的中國頭號種子王楚欽、孫穎莎，這將是攸關能否奪牌的關鍵戰役。