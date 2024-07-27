快訊／楊勇緯敗部復活不敵宿敵永山龍樹　巴黎奧運止步8強

▲巴黎奧運柔道楊勇緯。（圖／中華奧會提供）

記者游郁香／綜合報導

台灣「柔道男神」楊勇緯榮膺巴黎奧運男子60公斤級賽事頭號種子，16強驚險過關，可惜8強不敵哈薩克名將斯梅托夫(Smetov Yeldos)，爭金夢碎，晚間敗部復活賽首輪碰上從沒贏過的日本宿敵永山龍樹，最後時刻被永山拿下半勝落敗，楊勇緯本屆止步8強。

楊勇緯帶著2021東京奧運銀牌、2023杭州亞運金牌及今年世錦賽銀牌的亮眼成績，以世界第1之姿2度叩關奧運，目標直指金牌，希望能彌補上屆「銀恨」爆哭的遺憾。無奈他在8強賽不敵哈薩克資深名將斯梅托夫，對方是2016年里約奧運銀牌、上屆東京奧運銅牌得主，落入了敗部復活賽，最多只能爭銅。

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楊勇緯晚間出戰敗部復活賽首輪，對上生涯從沒贏過的日本名將永山龍樹，兩人原本預估4強賽才會交手，沒想到雙雙在8強賽落馬。永山龍樹8強交手去年世錦賽金牌、西班牙哈里霍斯(Francisco Garrigos)，被認定遭對手勒暈而落敗，他當下一臉錯愕，賽後哈里霍斯找他握手，他也沒有反應。

楊勇緯生涯與永山龍樹交手過4次都輸，奪牌之路面臨嚴峻考驗。楊勇緯今(27日)晚帶著自信進場，開賽雙方僵持不下，各吞下1次指導，永山龍樹在最後40多秒再領到1次指導，可惜楊勇緯最後時刻被對手拿下半勝落敗，宣告無緣銅牌戰。