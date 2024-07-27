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起亞虎合體FA「32撞」、出局舞網看暈了　防騷擾加強人員保護女孩

▲▼富邦悍將流行音樂節大巨蛋開唱，韓國起亞虎啦啦隊「KIA TIGERS CHEERLEADER」隊長金韓拿、19歲「超新星」李珠珢，以及朴星垠、朴信妃、鄭嘉睿、劉世彬共6名成員，與Fubon Angels一同帶來賽前表演。（圖／記者李毓康攝）

▲▼富邦悍將流行音樂節大巨蛋開唱，韓國起亞虎啦啦隊「KIA TIGERS CHEERLEADER」隊長金韓拿、19歲「超新星」李珠珢，以及朴星垠、朴信妃、鄭嘉睿、劉世彬共6名成員，與Fubon Angels一同帶來賽前表演。（圖／記者李毓康攝）

▲▼富邦悍將流行音樂節大巨蛋開唱，韓國起亞虎啦啦隊「KIA TIGERS CHEERLEADER」隊長金韓拿、19歲「超新星」李珠珢，以及朴星垠、朴信妃、鄭嘉睿、劉世彬共6名成員，與Fubon Angels一同帶來賽前表演。（圖／記者李毓康攝）

記者楊舒帆／台北報導

富邦悍將27日舉辦「G!POP流行音樂節」主題日，賽前邀請起亞虎啦啦隊一起開場表演，展現韓版經典「32撞」舞蹈相當吸睛，每局出局舞也讓球迷看得很過癮。

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▲▼富邦悍將流行音樂節大巨蛋開唱，韓國起亞虎啦啦隊「KIA TIGERS CHEERLEADER」隊長金韓拿、19歲「超新星」李珠珢，以及朴星垠、朴信妃、鄭嘉睿、劉世彬共6名成員，與Fubon Angels一同帶來賽前表演。（圖／記者李毓康攝）

▲▼起亞虎「AI美人」李珠珢（左）與Fubon Angels一同帶來賽前表演。（圖／記者李毓康攝）

▲▼富邦悍將流行音樂節大巨蛋開唱，韓國起亞虎啦啦隊「KIA TIGERS CHEERLEADER」隊長金韓拿、19歲「超新星」李珠珢，以及朴星垠、朴信妃、鄭嘉睿、劉世彬共6名成員，與Fubon Angels一同帶來賽前表演。（圖／記者李毓康攝）

起亞虎啦啦隊包含隊長金韓拿，以及19歲「AI美人」李珠珢，以及朴星、劉世彬、鄭嘉睿、朴信妃成員來台。特別與悍將啦啦隊女孩Fubon Angels合體開場表演。隊長金韓拿表示，「很高興見到大家，透過這次交流第一次來台灣，可以見到很多台灣粉絲，感受到大家的熱情。」

▲▼富邦悍將流行音樂節大巨蛋開唱，韓國起亞虎啦啦隊「KIA TIGERS CHEERLEADER」金韓拿、李珠珢，以及朴星垠、朴信妃、鄭嘉睿、劉世彬與Fubon Angels一同站上大巨蛋的應援舞台，因應前日有不明人士騷擾事件，啦啦隊園旁有員警及保全戒護。（圖／記者李毓康攝）

▲▼因應有不明人士騷擾事件，啦啦隊園旁有員警及保全戒護。（圖／記者李毓康攝）

▲▼富邦悍將流行音樂節大巨蛋開唱，韓國起亞虎啦啦隊「KIA TIGERS CHEERLEADER」金韓拿、李珠珢，以及朴星垠、朴信妃、鄭嘉睿、劉世彬與Fubon Angels一同站上大巨蛋的應援舞台，因應前日有不明人士騷擾事件，啦啦隊園旁有員警及保全戒護。（圖／記者李毓康攝）

此外，前一戰比賽過程中，有球迷騷擾韓籍啦啦隊成員李雅英，與之前「冰粽事件」同一人，悍將特別升級人員防止女孩再受騷擾。

悍將球團此戰也特別邀請樂儀隊，原本國防部長顧立雄與綽號「部長」的張育成合體開球，但顧立雄因風災不克前來。悍將球團表示，今天賽前開球因近日颱風災情，國防部派遣官兵協助救災，國防部長非常關心任務執行狀況，以及弟兄姐妹們的辛勞，今日特別去探視慰問，因此無法前來開球活動。

▲▼富邦悍將流行音樂節大巨蛋開打，陸軍儀隊隊長為比賽開球，張育成擔任接球捕手。（圖／記者李毓康攝）

▲▼富邦悍將流行音樂節大巨蛋開打，林肯民少校為比賽開球，張育成擔任接球捕手。（圖／記者李毓康攝）

▲▼富邦悍將流行音樂節大巨蛋開打，陸軍儀隊隊長為比賽開球。（圖／記者李毓康攝）

▲▼富邦悍將流行音樂節大巨蛋開唱，韓國起亞虎啦啦隊「KIA TIGERS CHEERLEADER」朴星垠與Fubon Angels一同站上大巨蛋的應援舞台。（圖／記者李毓康攝）

▲▼富邦悍將流行音樂節大巨蛋開唱，韓國起亞虎啦啦隊「KIA TIGERS CHEERLEADER」朴星垠與Fubon Angels一同站上大巨蛋的應援舞台。（圖／記者李毓康攝）

▲▼富邦悍將流行音樂節大巨蛋開唱，韓國起亞虎啦啦隊「KIA TIGERS CHEERLEADER」朴星垠與Fubon Angels一同站上大巨蛋的應援舞台。（圖／記者李毓康攝）

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關鍵字： 富邦悍將流行音樂節起亞虎啦啦隊表演韓國

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