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台中之光出征巴黎奧運　輕艇激流好手張筑涵、吳少璿拚佳績

▲奧運輕艇激流標竿的選手張筑涵、吳少璿來自台中。 （圖／台中市運動局提供）

▲奧運輕艇激流標竿的選手張筑涵、吳少璿來自台中。 （圖／台中市運動局提供）

體育中心／綜合報導

2024巴黎奧運今天（27日）正式展開，台中有4位國手包括楊勇緯、林真豪，以及張筑涵、吳少璿，分別挑戰柔道與輕艇激流標竿項目。

張筑涵與吳少璿是台灣女子和男子唯一參加奧運輕艇激流標竿的選手，張筑涵今天就要上場比賽，台中市運動局長李昱叡代表市長盧秀燕，預祝勇奪佳績、再創高峰。

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▲我國運動史上首位奧運輕艇運動員張筑涵。 （圖／台中市運動局提供）

▲我國運動史上首位奧運輕艇運動員張筑涵。 （圖／台中市運動局提供）

台中市張筑涵為台灣首位連2屆參賽奧運的女子激流標竿好手，也是去年亞運金牌得主，這屆攜手首次挑戰奧運殿堂的表弟吳少璿，分別出賽女子及男子組激流標竿K1賽事。

李昱叡表示，張筑涵一直以來是台中輕艇重點培育選手之一，屢次代表台中參加全國運動會，累積拿下7金4銀2銅的佳績，也於全國錦標賽累績獲7金2銀，長年稱霸。

此外，張筑涵在拿下亞運金牌後，今再度榮登奧運，是首位代表台灣出戰奧運女子輕艇激流標竿的傑出運動員，連續參加3屆亞運、2屆奧運，長年征戰國際一級賽事，這屆將挑戰「輕艇激流女子K艇」及「極限越野」項目，繼續為台灣爭光。

▲奧運輕艇激流標竿後起之秀吳少璿首次代表臺灣進軍奧運殿堂。 （圖／台中市運動局提供）

▲奧運輕艇激流標竿後起之秀吳少璿首次代表臺灣進軍奧運殿堂。 （圖／台中市運動局提供）

後起之秀吳少璿也在去年亞運男子輕艇激流標竿首度榮獲銅牌、在亞錦賽榮獲第4名後，成功取得巴黎奧運席次，首次代表台灣進軍奧運殿堂。

日前李昱叡也前往張筑涵與吳少璿家中，為兩位輕艇國手加油打氣致贈補給與裝備。在輕艇方面，台中市改善軟埤仔溪、康橋等水域環境，定期舉辦輕艇活動，更於康橋輕艇訓練基地打造台中首座「水域運動管理中心」及「複合式艇庫」等運動設施，

台中市運動局今年初完成「台中市體育獎金發給要點」研修，提升奧運獎勵額度達「數十倍增」，金牌可榮獲300萬元、銀牌200萬元、銅牌100萬元、第四名50萬元、第五名40萬元、第六名30萬元，不分個人或團體項目，同時也加碼頒發5萬元的出賽獎金，藉此鼓勵為國爭戰的運動好手，給予優秀運動員最實質的助益。

▲奧運輕艇激流標竿的選手張筑涵、吳少璿來自台中。 （圖／台中市運動局提供）

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