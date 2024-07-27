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巴黎奧運開幕式最高潮！法國柔道、田徑傳奇攜手點亮聖火台

▲奧運聖火台升空。（圖／達志影像／美聯社）

▲奧運聖火台升空。（圖／達志影像／美聯社）

記者簡名杉／巴黎報導

巴黎奧運開幕儀式於巴黎時間26日晚間正式展開，每屆奧運最重要的「最後火炬手」，在開幕式以前主辦單位都保密到家，今天的開幕式終於揭曉最終火炬手，是由法國柔道傳奇里內(Teddy Riner)、前法國田徑選手裴瑞克(Marie-Jose Perec)擔任這項重要職務。

最終火炬手在每屆奧運都是最大機密，直到開幕式最後才會揭曉，而本屆巴黎奧運的最終火炬手，在開幕前同樣引發不小討論，《路透社》在開幕式前就列出了五位可能人選，包含法國足球傳奇巨星席丹(Zinedine Zidane)、法國太空人佩斯奎斯(Thomas Pesquet)、法國知名演員歐瑪西(Omar Sy)、巴黎恐攻的倖存者與裴瑞克。

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▲巴黎奧運聖火席丹傳遞給納達爾，小威廉絲、路易斯、柯曼妮奇。（圖／達志影像／美聯社）

▲巴黎奧運聖火席丹。（圖／達志影像／美聯社）

而在開幕式一開始，開場影片就由席丹拿著聖火出場，破除了他是最終火炬手的傳言，而在開幕儀式尾聲，拿下14座法網冠軍的西班牙「紅土之王」納達爾(Rafael Nadal)驚喜現身，從席丹手上接下火炬，成為開幕儀式最高潮。

▲巴黎奧運聖火席丹傳遞給納達爾，小威廉絲、路易斯、柯曼妮奇。（圖／達志影像／美聯社）

▲巴黎奧運聖火席丹傳遞給納達爾。（圖／達志影像／美聯社）

▲巴黎奧運聖火席丹傳遞給納達爾，小威廉絲、路易斯、柯曼妮奇。（圖／達志影像／美聯社）

▲納達爾接下巴黎奧運聖火。（圖／達志影像／美聯社）

接著納達爾接續傳給網球名將小威廉絲(Serena Williams)、短跑名將路易斯(Carl Lewis)、體操傳奇柯曼妮奇(Nadia Comaneci)，他們坐在獨木舟上繼續傳遞，到了岸上後，包含籃球名將「法國跑車」帕克(Tony Parker)也加入聖火傳遞的行列，而傳遞聖火的路線還行經羅浮宮，最終由法國柔道傳奇里內與《路透社》預測的裴瑞克接下，成為最後一任火炬手，點亮熱氣球造型的聖火台，宣告本屆奧運正式展開。

▲巴黎奧運聖火席丹傳遞給納達爾，小威廉絲、路易斯、柯曼妮奇。（圖／達志影像／美聯社）

▲巴黎奧運聖火小威廉絲(右一)、路易斯(左一)、柯曼妮奇(右二)、納達爾(左二)。（圖／達志影像／美聯社）

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