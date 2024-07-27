搭船參加奧運開幕式頭髮都濕了　戴資穎：這輩子都忘不了

▲台灣球后戴資穎、霹靂舞一哥孫振共同擔任掌旗官 。（圖／讀者提供）

文／中央社

巴黎奧運今晚舉行開幕式，別開生面讓選手搭船從塞納河上進場，中華代表團由孫振、戴資穎擔任掌旗官，儘管下著大雨，每個人都還是相當開心，戴資穎笑說：「一輩子難忘的回憶。」

中華代表團共39人參加開幕式，和塔吉克、坦尚尼亞、查德共搭一條船，排在第74艘船出場。中華代表團剛登船的時候還沒下雨，但在出發時開始下起大雨，選手也都紛紛穿上雨衣。

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掌旗官之一的戴資穎在接受中央社記者訪問時說：「其實在船上比我想像的還不晃，感覺蠻穩的，大家心情都蠻嗨的，畢竟是第一次用這種方式進場。」

▲中華代表團巴黎奧運開幕式進場。（圖／中華奧會提供）

不過戴資穎也笑說：「雨大到真的頭髮都濕透了，這真的是一個很特別的經驗，我想這輩子應該都忘不了，能在最後一次奧運留下這樣的回憶，感覺也足夠了。」

戴資穎透露，沒有全程都把旗子舉著，有時候會靠在欄杆邊上，不然就是交給孫振，「畢竟他的手比較有力。」

▲戴資穎分享開幕式乘船照片，現場出現明顯雨勢 。（圖／翻攝自IG／tai_tzuying）

同樣是最後一次參加奧運的李洋則搞笑說：「不只是頭髮濕，幾乎全身都濕透了，雖然明天要比賽，但覺得來參加開幕式還是很棒的決定，畢竟這樣的經驗不是每個人都有。」

第1次參加奧運的男子拳擊好手甘家葳則興奮表示，自己真的很幸運，首次取得奧運資格就碰上這麼特別的開幕式，「我想我會好好記住一輩子。」