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美媒評開幕式各國出場團服！大讚中華隊：將時尚帶到巴黎

▲2024巴黎奧運倒數1個月，中華代表團團服24日首度亮相。（圖／中華奧會提供）

▲2024巴黎奧運中華代表團團服大獲好評。（圖／中華奧會提供）

記者簡名杉／巴黎報導

巴黎奧運開幕儀式於巴黎時間26日晚間正式展開，除了本屆開幕儀式是史無前例的「戶外開幕式」之外，各國開幕式爭奇鬥豔的出場團服也是備受矚目的焦點，美國媒體《雅虎體育》分別點評了各國的出場服飾，而他們對於本屆經過特別設計的中華隊出場服讚不絕口，不僅指出可能是所有國家當中最前衛、最時尚的出場團服，甚至直言，「中華隊將時尚帶到巴黎！」

本屆奧運中華隊的出場團服是與日本品牌「YONEX」合作，與東京奧運的團服設計師周裕穎再次合作，融入台灣的特有種原生植物元素，象徵中華隊不屈不撓的精神和對家鄉的熱愛，同時使用「碳捕捉」技術的環保材質，兼顧時尚以及永續環保的精神。

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排在第74艘船出場的中華代表隊，雖然現場下著滂沱大雨，仍無法掩蓋本次華麗團服的光芒，《雅虎體育》指出，「中華台北隊，也被稱為台灣隊，可能擁有本屆比賽最時尚、最前衛的出場團服，他們身著類似丹寧布、富含紋理的雙排扣西裝，看起來完全不像是奧運團服，中華隊把『時尚』帶到了巴黎！」


另外其他特色滿滿的團服還包含蒙古、海地以及韓國等國家，蒙古的團服上面一花一繡完全是透過手工製成，製作一件至少耗費20小時，最終也得出令人驚豔的結果；海地的團服則由義大利知名設計師史黛拉(Stella Jean)設計，《雅虎體育》表示，海地的團服就算穿到婚禮上也十分合適；而韓國隊的團服則偏向正裝西裝，《雅虎體育》點出這件團服並不適合所有運動選手穿。



而關於東道主「時尚之都」法國，《雅虎體育》則毒舌點出，他們的女性團服是無袖背心，雖然法國是時尚之都，但這件背心在美國可能「不流行」。


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關鍵字： 2024奧運2024巴黎奧運中華隊團服

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