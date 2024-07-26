張育成首次「攻蛋」說草皮太軟　主動找洪總被虧「當敵人很危險」

▲張育成賽前找洪總打招呼。（圖／富邦悍將提供）

記者楊舒帆／台北報導

富邦悍將「國防部長」張育成26日大巨蛋首次登場，擔任先發游擊手排第3棒，賽前主動向台鋼雄鷹總教練洪一中打招呼。

富邦悍將25日特別租用大巨蛋練球，張育成首次踏進大巨蛋，他表示，「很舒服，草皮有點太軟，彈挑比較難算，與國外巨蛋相比有些差距。」過去曾去過光芒、藍鳥的巨蛋，他坦言，「不知道為什麼比較軟，草皮沒有很長，坦帕（光芒主場）比較硬，比較好算彈跳，這裡比較不好算。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

擔綱游擊手的張育成需要適應滾地球，他坦言，「需要把重心壓低一點，尤其是反向的球，也有多練一點。」大巨蛋開轟，張育成說，「沒有注意球打到哪裡，看球的品質有沒有強勁。」他也提到，台灣有巨蛋很幸褔，希望以後可以越來越多巨蛋。

練習後空擋特別到台鋼休息室找洪總打招呼，洪總說，「你回來去哪隊都好，因為都要對戰，你有你的人氣，託你的福我們可以進來巨蛋比賽，不然你以為是富邦是笨蛋，在這裡打幾場就回本。」張育成謙虛地說，做好自己的本分。

洪總也盛讚張育成是不同等級，王正棠與高國麟跟洪總聊天都聊到這點。張育成笑言，「沒有啦！我也是台灣人！」洪總也說，「揮棒真得很豪邁，跟你當敵人很危險，叫投手小心，該保送要保送。」張育成也笑著回應，「要打到球！」