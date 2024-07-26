拳擊籤表出爐！上屆銅牌黃筱雯明晚率先登場　美少女吳詩儀碰強敵

▲女子54公斤級好手黃筱雯明晚出賽。（圖／記者李毓康攝）

記者游郁香／綜合報導

巴黎奧運拳擊賽事27日登場，我國此次共有6名選手參賽，創下60年來「最大團」紀錄，被美國《運動畫刊》看好奪金的女子54公斤級好手黃筱雯率先登場，她將在明晚9點30分出戰蒙特內哥羅選手高耶科維奇(Bojana Gojkovic)，兩人今年6月在世界區資格賽交手時，黃筱雯以5比0完勝。

上屆拳擊51公斤級銅牌得主黃筱雯，這次晉級巴黎奧運之路意外艱辛，直到第2次資格賽才打進4強，最後一刻壓線取得奧運門票，不過她擁有身高和臂展優勢，被《運動畫刊》看好奪下本屆女子54公斤級金牌。

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▲女子54公斤級好手黃筱雯明晚出賽。（圖／記者李毓康攝）

拳擊的籤表已出爐，黃筱雯將在明晚9點30分登場，是中華拳擊代表隊第1個上陣的選手，首輪對手是高耶科維奇，兩人在今年6月拳擊世界區資格賽曾交手，當時黃筱雯以5比0輕鬆勝出，若能順利晉級，接下來要碰上擁有2枚歐錦賽金牌、2座歐洲運動會冠軍的保加利亞頭號種子佩特羅娃(Stanimira Petrova)，預料會是場硬仗。

▲吳詩儀在去年杭州亞運奪銅。（圖／記者林敬旻攝）

「美少女」吳詩儀也將在明晚10點50分出戰60公斤級賽事，首戰就有考驗，要強碰南韓好手吳妍智，她是去年世錦賽銅牌得主，生涯拿過3枚亞錦賽金牌，也曾在2018年雅加達亞運摘金。

第3度叩關奧運的「抗癌女王」陳念琴預計29日凌晨出賽，她將在66公斤級32強面對多明尼加選手莫羅塔(María Moronta)。

榮膺女子57公斤級頭號種子的「台灣女拳王」林郁婷，由於首輪輪空直抵16強，要到8月2日才會上陣，首戰對手是剛果共和國女將馬茲胡(Marcelat Sakobi Matshu)與烏茲別克選手圖爾迪別科娃(Sitora Turdibekova)之間的勝方。

「排灣族戰士」賴主恩高居男子63.5公斤第2種子，同樣首輪輪空直接晉級16強，預計7月30日凌晨出賽。至於「台灣阿甘」甘家葳名列71公斤級第8種子，31日下午出戰16強賽，要強碰美國世錦賽銀牌瓊斯(Omari Jones)。