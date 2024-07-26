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奧運史上首次戶外開幕將登場！戴資穎、詹皇、字母哥為各自國家掌旗

▲▼台灣一姐戴資穎挺進法國賽4強。（圖／Badminton photo提供）

▲「台灣羽球一姐」戴資穎擔任中華隊奧運掌旗官。（圖／Badminton photo提供）

記者簡名杉／巴黎報導

2024巴黎奧運將於巴黎時間7月26日晚間7點30分、台灣時間7月27日凌晨1點30分正式展開，本次奧運將是史上破天荒首次在戶外展開開幕典禮，將有206個參賽國家搭乘85艘船隻沿著塞納河航行，中華隊將排在第74艘船出發，與塔吉克、坦尚尼亞、查德同船，全程約42分鐘。

巴黎奧運的戶外開幕典禮是奧運史上創舉，將以奧斯特利茨橋為起點，沿著塞納河行經協和廣場、榮軍院、艾菲爾鐵塔等知名景點，全長約6公里，約有1萬500名運動員會共襄盛舉。

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本次的中華代表團將有10個項目、21位選手參加開幕，加上12位教練、6位團本部人員，共39人參與這項盛典，其中包含游泳項目王冠閎、韓安齊、黃智勇教練，拳擊項目林郁婷、甘家葳、陳念琴、曾自強教練、柯文明教練，桌球項目莊智淵、高承睿、鄭怡靜、鄭佳奇教練，霹靂舞項目孫振、蘇志鵬教練，田徑項目楊俊瀚、林昱堂、彭名揚、張博雅 、曾孝生教練、蔡易達教練，擊劍項目陳弈通、王三財教練，體操項目丁華恬、蔡恆政教練，輕艇項目張筑涵、吳少璿，羽球項目戴資穎、葉宏蔚、李佳馨、賴建誠教練、陳宏麟教練以及網球項目謝淑薇、謝政瀛教練。

▲孫振將出擊巴黎奧運，將為中華隊力拚佳績。（圖／國訓中心提供）

▲「台灣舞王」孫振擔任奧運中華隊掌旗官。（圖／國訓中心提供）

而本屆奧運中華代表隊的開幕典禮掌旗官分別由一男一女運動員擔任，男性掌旗官為「台灣舞王」霹靂舞項目的孫振，女性掌旗官則為「台灣羽球一姊」戴資穎，另外今年各國掌旗官星光熠熠，美國隊將由籃球巨星「詹皇」詹姆斯(LeBron James)掌旗，希臘則由另一位籃球巨星「字母哥」安戴托昆波(Giannis Antetokounmpo)擔任掌旗官，將成為開幕典禮的大亮點。

▲「詹皇」成史上首位4萬分先生。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼「詹皇」詹姆斯(上)、「字母哥」安戴托昆波分別擔任本次奧運美國、希臘代表團掌旗官。（圖／達志影像／美聯社）

▲「字母哥」安戴托昆波(Giannis Antetokounmpo)擔任本次奧運希臘代表團掌旗官。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 2024奧運2024巴黎奧運開幕儀式戴資穎詹皇字母哥

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