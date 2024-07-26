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E人性格一覽無遺！彭名揚狂換38徽章　連難民代表團都有

▲巴黎奧運田徑好手彭名揚。（圖／記者簡名杉攝）

▲巴黎奧運田徑好手彭名揚。（圖／記者簡名杉攝）

記者簡名杉／巴黎報導

台灣田徑跨欄好手彭名揚，將於本屆巴黎奧運迎接自己的五環舞台首秀，目前已經到巴黎備戰的他，完全將自己外放、開朗的「E人」性格展露的一覽無遺，他透露自己從到巴黎到現在短短幾天，已經跟各國選手換了至少38顆徽章，連罕見的難民代表團徽章都成為他的收藏之一。

彭名揚透露，目前為止還沒有交到什麼其他國家的新朋友，笑說因為自己英文不好，所以沒有特別去認識其他國家的選手，但由於自己會一點點日文，所以有去找一些原本就認識的日本田徑好手聊聊天、敘敘舊。

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參加奧運的機會難得，有沒有自己想見到的明星選手？彭名揚指出自己有遇到很多運動明星，像是前羽球球后馬琳(Carolina Marín)等等，但是自己並沒有特別崇拜哪些選手，所以並沒有想去找明星選手們合照的意思，他還透露，因為本次中華代表隊跟美國男籃夢幻隊在同一處訓練場館訓練，好友拳擊好手林郁婷曾向他透露訓練時遇到籃球巨星柯瑞(Stephen Curry)。

▲巴黎奧運田徑好手彭名揚。（圖／記者簡名杉攝）

▲彭名揚展示難民代表隊徽章。（圖／記者簡名杉攝）

由於自身性格開朗、外放，所以每屆大型賽會的「例行公事」，各國交換徽章，對彭名揚來說也是十分得心應手，他的選手證背帶全都掛滿了各國徽章，他表示奧會共給了他80顆中華隊的徽章，目前已經換到了38顆不同國家的徽章，他還特別向媒體展示，連本屆賽事首次設立隊徽的難民代表隊徽章他都有，他更笑說，連後勤工作人員都請託他幫忙換徽章。

關鍵字： 2024奧運2024奧運田徑彭名揚2024奧運台灣之光

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