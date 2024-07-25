大小蠻牛巴黎奧運夢幻合體　男單3好手退賽、喬帥成頭號種子

▲西班牙大小蠻牛，納達爾與艾卡拉茲。（圖／翻攝自X）

記者游郁香／綜合報導

巴黎奧運網球項目預計今(25)日下午5點抽籤，西班牙「大小蠻牛」納達爾(Rafael Nadal)、艾卡拉茲(Carlos Alcaraz)夢幻聯手出擊男雙項目，確定迎來奧運最後一舞的納達爾面對外界的高度期待，他表示理解但強調兩人不一定能成功。另外，男單已有3名世界前20的好手退賽，擁有24座大滿貫金盃的喬科維奇(Novak Djokovic)遞補成為頭號種子。

38歲的納達爾生涯累計22座大滿貫冠軍和2枚奧運金牌，他分別在2008年北京奧運單打及2016年里約奧運雙打封王，本屆是他第4度登上五環殿堂。談到與21歲的「小蠻牛」艾卡拉茲聯手參加男雙項目，他難掩興奮，不過對於外界的高度期待，他的態度謹慎而現實。

「我理解人們看到我們一起比賽很興奮，但這並不保證會成功，這樣想是一個錯誤。」納達爾點出，已經拿下4座大滿貫單打冠軍的艾卡拉茲並沒有打過很多雙打比賽，他自己近期更是受傷勢所苦，參加的比賽有限，「但從我們的特點來看，我們在雙打的表現一直不錯。」

▲「小蠻牛」艾卡拉茲力克喬科維奇完成溫網男單連霸 。（圖／達志影像／美聯社）

網球項目預計今(25)日下午5點抽籤，令人有些意外的是，男單已有3名世界前20的好手宣布退賽，包括新科球王、義大利頭號種子辛納(Jannik Sinner)，世界第7的波蘭胡卡奇(Hubert Hurkacz)及世界第16的丹麥魯內(Holger Rune)，3人退賽的理由都與身體狀況有關。

目前世界第2的塞爾維亞前球王喬科維奇因此遞補為男單頭號種子，第2種子是包辦今年法網、溫網冠軍的「小蠻牛」艾卡拉茲。值得一提的是，本屆奧運的比賽場地正是法網主球場羅蘭加洛斯球場，「小蠻牛」無疑是奪金的熱門人選。