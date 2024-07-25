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TPBL狀元雷蒙恩承襲名將老爸背號　戰神送上「父子球員卡」

▲▼TPBL史上首位狀元郎雷蒙恩選擇爸爸雷克斯昔日背號「33」作為職籃之路起點； 戰神球團送上《Passing Down The Legacy》 紀念禮。（圖／台北台新戰神提供）

▲TPBL史上首位狀元郎雷蒙恩與前CBA名將爸爸雷克斯， 戰神球團送上《Passing Down The Legacy》 紀念禮。（圖／台北台新戰神提供）

記者游郁香／綜合報導

台新育樂今(25)日宣布，TPBL元年選秀狀元雷蒙恩正式加盟台北台新戰神，球團特別準備別具意義的《Passing Down The Legacy》紀念禮，內含其父親雷克斯效力中華職籃宏國象時期的CBA元年球員卡，及TPBL元年雷蒙恩選秀狀元卡，紀念時隔30年雷蒙恩與父親一樣踏上職業舞台。

▲▼TPBL史上首位狀元郎雷蒙恩選擇爸爸雷克斯昔日背號「33」作為職籃之路起點； 戰神球團送上《Passing Down The Legacy》 紀念禮。（圖／台北台新戰神提供）

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▲長相帥氣的雷蒙恩是TPBL史上首位狀元郎。（圖／台北台新戰神提供）

身高197公分的後衛雷蒙恩，畢業於NCAA一級加利福尼亞大學戴維斯分校（UC Davis），在今年體測會中展現絕佳移動與反應能力，跳躍項目亦居本土冠軍。代理總教練許皓程看中他的身體條件、場上的拚勁與速度，還能轉換節奏讓對手難以捉摸，更大讚雷蒙恩「外型也非常帥氣亮眼，可說是內外兼具的球員。」

對此雷蒙恩謙虛回應，「謝謝爸媽遺傳給我的好基因。」談到新東家戰神送給他的父子球員卡紀念禮，雷蒙恩激動表示，「感謝球隊為我製作的狀元卡，能與爸爸踏入台灣職籃第一年的球員卡放在一起，是一種難以言喻的感動。」

▲▼TPBL史上首位狀元郎雷蒙恩選擇爸爸雷克斯昔日背號「33」作為職籃之路起點； 戰神球團送上《Passing Down The Legacy》 紀念禮。（圖／台北台新戰神提供）

▲雷蒙恩選擇爸爸雷克斯昔日背號「33」作為職籃之路起點。（圖／台北台新戰神提供）

雷蒙恩選擇父親昔日背號「33」作為職籃之路起點

回顧雷蒙恩踏上籃球之路的契機，小學五年級時，父親雷克斯發覺他在籃球技術與身體素質都有所提升，更觀察到他對於籃球的熱愛，「我當時就覺得，他只要繼續努力下去將會有不錯的發展。」

雷蒙恩隔年就踏上籃球正規訓練之路，父親一路陪伴他，雷蒙恩至今仍難忘每一次的運球、防守訓練，以及比賽結束後的討論與經驗分享。談到父親場邊觀戰時的反應，雷蒙恩笑著說，「爸爸始終都是淡定地為我拍手，跟家族的家人們吶喊尖叫呈現極大的反差。」

▲▼TPBL史上首位狀元郎雷蒙恩選擇爸爸雷克斯昔日背號「33」作為職籃之路起點； 戰神球團送上《Passing Down The Legacy》 紀念禮。（圖／台北台新戰神提供）

▲雷蒙恩正式與台北戰神簽約。（圖／台北台新戰神提供）

即將披上33號戰袍的雷蒙恩，選擇父親昔日背號出發。雷克斯分享過去選擇背號時並沒有特別的意涵，只希望能用表現讓這背號更具意義，如今能夠傳承到雷蒙恩身上，他認為意義非凡，「期待能帶給兒子更多支持的力量。」

談到選擇背號的原因，雷蒙恩認為穿上父親的33號，能時刻提醒自己父親一路的指導，也能記得爸爸曾經是一位厲害的球員因而激勵自己，「過去身穿33號的爸爸，對於台灣職籃有深遠的影響，我希望能以此紀念他於台灣征戰的時刻，也能追隨他的腳步，一樣有好的表現。」

▲TPBL選秀大會，台北台新戰神雷蒙恩。（圖／記者林敬旻攝）

▲雷蒙恩。（圖／記者林敬旻攝）

對於新人賽季，雷蒙恩期盼自己能一天比一天進步，至於新人王獎項，他則表示，「能獲獎當然會開心，但不會專注獎項本身，而是全力以赴展現最好的自己。」

順利完成此趟返台目標，看著兒子踏上職籃舞台，父親雷克斯以前輩的身份鼓勵雷蒙恩，「Do Your Best. 相信只要盡本份將事情做好，好的結果自然會發生。」母親李佩倫則是相當期待12月能夠再次來台看他比賽，屆時兩位姊姊也將一同進場為雷蒙恩加油，期待他能盡快融入團隊有好的表現。

▲▼TPBL史上首位狀元郎雷蒙恩選擇爸爸雷克斯昔日背號「33」作為職籃之路起點； 戰神球團送上《Passing Down The Legacy》 紀念禮。（圖／台北台新戰神提供）

▲ 戰神球團送上《Passing Down The Legacy》 紀念禮。（圖／台北台新戰神提供）

戰神送上《Passing Down The Legacy》紀念父子皆踏上職籃之路

為紀念雷蒙恩成為TPBL首位選秀狀元，睽違30年將與父親雷克斯一樣踏上職籃舞台，戰神特別精心準備兩組《Passing Down The Legacy》紀念禮，送給雷蒙恩與父親雷克斯兩人收藏，內含雷克斯效力宏國象時期的CBA元年球員卡，及TPBL元年雷蒙恩選秀狀元卡，其中狀元卡在選秀後火速趕工完成。

台新育樂總經理林祐廷表示，「因為時間很有限，又遇上颱風，感謝協力廠商們趕在簽約前最後一刻讓我們拿到，能順利送出。」

▲TPBL選秀大會，台北台新戰神雷蒙恩。（圖／記者林敬旻攝）

▲雷蒙恩。（圖／記者林敬旻攝）

收到禮物當下的雷蒙恩直呼，「Awesome！」雷克斯感謝台新球團的用心，太太李佩倫說，「感謝球隊，兒子成為職籃球員完成先生的期盼，能在天賦上發展。」

雷蒙恩狀元卡整體設計以戰神紅色為主色調，中央核心元素使用戰神之盾，賦予其不畏懼的榮譽精神，向外延伸的紅色線條象徵戰神的熱血拚戰，背後的「1」不僅代表著TPBL歷史第一位選秀狀元，也富含球團期許，「雷蒙恩能帶著一夫當關的氣勢，有最好的表現，幫助團隊拿下每場勝利。」

呼聲最高的新人大物雷蒙恩順利加盟戰神，台新育樂總經理林祐廷大讚雷蒙恩認真的態度，對於訓練有高度自我要求，展現強烈的企圖心，此外，擁有極佳的速度、身體條件相當好，除了場上表現優秀外，外型也相當亮眼，對於球隊場上場下都相當加分，「希望能圈粉更多球迷支持雷蒙恩，一起為戰神加油。」

關鍵字： TPBL台北戰神雷蒙恩

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