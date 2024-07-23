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林子偉本季首轟！桃猿9局下大反攻　陳晨威再見安打逆轉獅　

▲陳晨威、林子偉。（圖／樂天桃猿提供）

▲林子偉。（圖／樂天桃猿提供）

記者楊舒帆／綜合報導

樂天桃猿23日在桃園主場迎戰統一獅，林子偉7局下本季首轟出爐，9局下再敲關鍵三壘安打帶動士氣，陳晨威再見安打棒打獅隊終結者陳韻文，最終以6比5逆轉勝。

樂天桃猿1局下靠「快腿神威」陳晨威保送上壘後，盜上二壘再利用失誤進佔三壘，梁家榮隨後擊出高飛犧牲打先馳得點。

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獅隊4局上反攻，胡金龍、潘傑楷連線安打，陳重廷短打推進，霸威斯這時發生暴投讓獅隊追平，林岱安適時安打帶回超前分，陳聖平、陳傑憲安打串連下，又追加1分，取得3比1領先。獅隊7局上攻勢再起，邱智呈、陳傑憲安打，陳鏞基高飛犧牲打進帳1打點。林安可保送後，黃偉晟登板接替霸威斯，胡金龍馬上敲出安打攻下2分，拉開至5比1。

▲陳晨威、林子偉。（圖／樂天桃猿提供）

▲林子偉。（圖／樂天桃猿提供）

林子偉7局下轟出陽春砲，本季首轟出爐，繞壘時看向天際舉起雙手，彷彿在與剛過世的親人對話。落後3分的樂天桃猿9局下開啟絕地大反攻，面對統一獅終結者陳韻文，朱育賢敲安打開路，林子偉掃三壘安打再進帳1打點，林智平、林承飛代打建功敲安打將比數追近至1分差，陳晨威敲再見安打逆轉勝。

桃猿全場10支安打，比統一獅少3支安打，林子偉兩安打都是長打，包含1轟，貢獻2打點，陳晨威單場兩安打，包含致勝再見安打。霸威斯投6.1局失5分逃過敗投，蘇俊璋後援1局無失分，奪本季第2勝。

▲陳晨威、林子偉。（圖／樂天桃猿提供）

▲陳晨威奪MVP。（圖／樂天桃猿提供）

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關鍵字： 棒球樂天桃猿逆轉林子偉陳晨威

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