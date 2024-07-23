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中信特攻選3人！劉志威讚余維豪靈性不輸游艾喆　曾銘偉不選可惜

▲TPBL選秀大會，新北中信特攻余維豪。（圖／記者林敬旻攝）

▲TPBL選秀會，新北中信特攻首輪第5順位選余維豪。（圖／記者林敬旻攝）

記者游郁香／綜合報導

新北中信特攻在TPBL首屆選秀會一口氣選進3名新秀，前3輪分別挑中台藝大控衛余維豪、國體大的王牌得分手陳冠中和202公分長人曾銘偉，總經理劉志威誇讚余維豪控球「靈性」不輸赴日發展的游艾喆，至於第3輪挑中的曾銘偉，劉志威直言這種身高不選可惜。

特攻首輪第5順位相中台藝大後場指揮官余維豪，他除了擅長中距離，外線能力也很出色，還能替隊友製造空檔，特攻總經理劉志威表示，球隊看重余維豪控球的靈性，他的靈性不輸被日本B1聯賽滋賀湖星網羅的政大主控游艾喆，「若能強化身體素質，絕對可幫得上球隊。」

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▲▼來自國立體大的陳冠中。（圖／翻攝自IG／ntsu_basketball）

▲來自國立體大的陳冠中。（圖／翻攝自IG／ntsu_basketball）

在劉志威看來，余維豪在場上的「觀念」好，第2輪選進的國體大王牌得分手陳冠中則有著不錯的身體素質，都有機會成為即戰力。至於第3輪才補進的曾銘偉，劉志威直呼，「202公分沒把他選來，好好加強身體和心理，沒把他選到球隊，怕他到外面流浪，沒有一個體系可以好好培養他。」

至於新賽季洋將人選，劉志威透露已經「差不多」，配合教練團的體系，洋將仍會找「歐風」，就算是美籍球員，也都是在歐洲打過球的。

▲▼TPBL首屆選秀結果。（圖／TPBL提供）

▲TPBL首屆選秀結果。（圖／TPBL提供）

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關鍵字： TPBL新北中信特攻余維豪曾銘偉

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