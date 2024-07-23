李凱威演漏接成就超展開劇本　「李導」想幫洪總申訴成安打

▲味全龍隊李凱威。（圖／味全龍隊提供）

記者楊舒帆／台北報導

明星賽夢幻戲碼橋段，源於李凱威沒接到洪一中所擊出的滾地球。當時不到3人出局，比賽還沒結束，才有了王建民繼續對決陳金鋒、彭政閔的「超展開」戲碼。李凱威因此被球迷取了「李導」的稱號，他笑言，「這個失誤價值連城。」

王建民登場後，內野守備持續開小會議，討論該如何應對。李凱威透露，「心想不如不要接球，沒想到真的打來了。」有經驗的吳念庭事先指導的側面假漏接動作最終沒有派上用場，李凱威笑言，「洪總打得太正面了，球剛好彈起來順勢往後飛。」他坦言，本來期待洪總應該可以打更遠，沒想到打出來的球如此強勁，讓人難以相信他已經63歲。

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一個失誤讓夢幻戲碼成真，李凱威笑言，「應該要申訴，這球可以記安打。」隨後彭政閔打出左外野飛球，兩位外野手演出撲接戲碼。「李導」評價道，「看得出來太假了。」回看影片，他認為，「（陳）晨威可以假裝被燈光影響，演一下，他計算腳步慢慢走才撲接，太明顯了。小黑（邱智呈）更誇張，他撲他的，球滾它的。」

李凱威一度還想請陳江和登場接替二壘手，他透露，「是在餅總上場時，我跟坤宇討論，一起對著休息室的紅龜賢拜揮動手套，結果他比劃腳痛的動作。如果他能上場的話，剛好最後一球也是打到二壘。」

當洪總、陳金鋒攻佔上壘時，張建銘登場打擊，球又打給李凱威，這次他決定正常接滾地球，他說，「二、三壘有人，如果漏接就會輸球，當時還不知道比賽會如何裁定。」他原以為洪總打完就結束，沒想到還能繼續觀看夢幻對決，「在建仔賢拜後面守備、看他投球，真的很享受。」