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戴資穎當掌旗官「若太重要給搭檔拿」　孫振怕颱風攪局提前出發

▲▼戴資穎備戰巴黎奧運，一早好心情。（圖／翻攝自IG／tai_tzuying）

▲戴資穎備戰巴黎奧運，一早好心情。（圖／翻攝自IG／tai_tzuying）

文／中央社

根據巴黎奧林匹克運動會今天排出的羽球賽程，27日沒有女子單打好手戴資穎的比賽，代表戴資穎可盡情享受26日登場的奧運開幕式台灣代表隊掌旗官體驗。

首次也是最後一次在奧運掌旗的戴資穎告訴中央社記者，「這是我的榮幸」，一定會好好完成任務。這是她最後一次奧運，能有這樣的經歷肯定很特別。

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戴資穎也搞笑說：「聽說搭船遊河的距離蠻長的，希望不要舉全程，不然感覺很重我可能拿不動，或者就是交給（霹靂舞國手）孫振了。」

▲孫振將出擊巴黎奧運，將為中華隊力拚佳績。（圖／國訓中心提供）

▲台灣霹靂舞一哥孫振。（圖／國訓中心提供）

教育部體育署20日公布，掌旗官由已宣告奧運「最後一舞」的戴資穎及首度踏上奧運殿堂的孫振擔任。

奧運開幕式預計會進行到深夜，當初戴資穎雖答應掌旗，但體育署說，如果隔天戴資穎有賽事，一定讓戴資穎按時休息、備戰，屆時女性掌旗官將另覓她人。

▲台灣一姐戴資穎出征優霸盃。（圖／Badminton photo提供）

▲戴資穎。（圖／Badminton photo提供）

根據奧運官網出爐首日羽球賽程，當地時間下午2時30分的12場比賽，及當地晚間8時開始的11場賽事都沒有戴資穎的比賽，27日只有台灣混雙組合葉宏蔚/李佳馨會在分組預賽登場，首戰香港對手鄧俊文/謝影雪。

另外，颱風凱米逼近台灣，體育署將原本預計明天搭機出發的孫振提前到今天啟程，避免影響後續準備和行程。

▲孫振將出擊巴黎奧運，將為中華隊力拚佳績。（圖／國訓中心提供）

▲孫振提前出發。（圖／國訓中心提供）

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關鍵字： 2024奧運2024奧運羽球戴資穎2024奧運霹靂舞巴黎奧運

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