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豪賭？新北國王TPBL首輪第7順位選中陳將双　他缺席選秀會

▲TPBL選秀大會，新北國王陳將双，總經理毛嘉恩帶代領。（圖／記者林敬旻攝）

▲陳將双缺席TPBL選秀會，總經理毛嘉恩帶代領球衣。（圖／記者林敬旻攝）

記者游郁香／綜合報導

曾有「最強高中生」稱號的陳將双，在世新大學結束失望的大二賽季後，提前投入職籃選秀，不過他並未參加聯合試訓，也沒出席PLG選秀會，他有意挑戰中國CBA，上周被目擊替南京同曦試訓，不過新北國王仍在今(23)日的TPBL選秀會以首輪第7順位選中他。

擁有泰雅族與布農族血統的陳將双，就讀金華國中時就入選U16亞青賽男籃12人名單，率隊奪下106學年度國中籃球聯賽冠軍並獲頒MVP後， 他一度赴美發展，但受新冠疫情影響，返台進入光復高中，打出「最強高中生」的表現而聲名大噪，帶領光復贏得110學年度HBL冠軍，榮登MVP與人氣王。

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陳將双高中畢業後選擇就讀世新大學，大一賽季抱回新人王，身高185公分的他，大二賽季逐步轉型控球角色，不過受到傷勢影響，他整季狀態起伏，他在世新拿下今年度UBA第4名後曾坦言，對自己的表現有些失望，最終他在今夏做出提前投入職籃選秀的決定。

▲2024UBA大專籃球聯賽決賽男子組季軍戰，世新男籃陳將双。（圖／記者李毓康攝）

▲陳將双。（圖／記者李毓康攝）

籃球訓練師黃柏偉、王天佑分析，陳將双不僅擁有大將之風，個人能力更是不在話下，擁有創造多元進攻手段的滿滿天賦。未來若能加強出手選擇效率、傳球細膩度與防守移動速度，肯定能成為更具威脅性的進攻箭頭。

不過由於陳將双似乎志在中國CBA，他並未參加月初的聯合試訓，報名了PLG選秀會但當天沒出席，上周被目擊替握有今年CBA選秀會首輪第8順位的南京同曦試訓；據了解，他這段時間已數次替CBA球隊試訓，希望能在7月27日舉辦的CBA選秀會中選。

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關鍵字： TPBL陳將双

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