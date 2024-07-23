快訊／健行科大「關鍵先生」蔡宸綱成TPBL榜眼　前進新竹攻城獅

▲蔡宸綱。（圖／記者林敬旻攝）

記者游郁香／綜合報導

TPBL職籃首屆新人選秀會今(23)日登場，共有33名新星投入選秀，握有榜眼籤的新竹攻城獅相中來自健行科技大學的「關鍵先生」蔡宸綱，這位196公分的長人兼具身高與速度，外線能力出眾，還能在策應方面幫助球隊，是本屆的熱門「選秀大物」之一，最終也不負眾望成為TPBL史上首位榜眼。

現年21歲的蔡宸綱是109學年度HBL冠軍隊泰山高中的成員之一，畢業後加入政大雄鷹，不過只在政大待了1季，111學年度就轉戰健行科大。主帥劉孟竹對他的評價是球商高，兼具身材優勢與外線能力，爭搶防守籃板的時機很有「靈性」。

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▲蔡宸綱。（圖／記者林敬旻攝）

蔡宸綱連2年幫助健行科大打入UBA男子公開1級冠軍戰，本學年度他更化身「關鍵先生」，儘管沒能阻擋政大完成4連霸，他仍憑藉出色表現成為本屆選秀會的首輪熱門大物之一。

籃球訓練師黃柏偉、王天佑分析，蔡宸綱對於籃球有相當高的理解能力，在策應方面給予球隊很大的助力，加上優秀的外線能力，又能持球進攻籃框，甚至還能傳出有質量的傳球，是不可或缺的齒輪。不過在防守端，如果要守到洋將，可能就相對比較劣勢，需要增加身體對抗與移動能力，將會是一位非常有威脅性的選手。

TPBL首屆選秀會選秀順序

首輪：戰神、攻城獅、雲豹、海神、特攻、戰神、國王

次輪：攻城獅、海神、夢想家、雲豹、國王、特攻

第3輪：戰神、攻城獅、夢想家、海神、國王、特攻、雲豹

(第三輪起，選秀順序皆依此類推)