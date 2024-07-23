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道奇指定讓渡老將帕克斯頓　開箱年輕投手萊恩

▲道奇將先發投手帕克斯頓（James Paxton）指定讓渡（DFA）。（圖／達志影像／美聯社）

▲道奇將先發投手帕克斯頓（James Paxton）指定讓渡（DFA）。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者李立祥／綜合報導

道奇今天（23日）將先發投手帕克斯頓（James Paxton）指定讓渡（DFA），為25歲的年輕投手萊恩（River Ryan）騰出空間，他將在今天道奇對上巨人的比賽開箱。

根據大聯盟官網報導，帕克斯頓本季戰績為8勝2敗，防禦率4.43，看起來成績還可以，最近一次先發面對紅襪的比賽也繳出5局失3分、7次三振的成績，並奪下勝投。但帕克斯頓的進階數據顯示不佳，本季表現也不太穩定，因此被道奇選擇指定讓渡。

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帕克斯頓也提到自身表現不穩的狀況，「當我上場時，我真的不知道會發生什麼，我在場上盡我所能，有些日子我狀態很好，有些日子則沒有，我認為這就是表現不穩定的原因。」

官網報導還指出，道奇將在週四迎回從傷病名單復出的強投葛拉斯諾（Tyler Glasnow），克蕭（Clayton Kershaw）則在週五回歸，加上近2個月內，道奇將陸續迎回貝茲（Mookie Betts）、蒙西（Max Muncy）、山本由伸、葛拉特羅（Brusdar Graterol）和布雷瑟（Ryan Brasier），這些都需要調動40人名單才可以回到大聯盟。

這不是道奇在交易大限前的最後操作，只能當作「開始」，考慮到傷病和季後賽，道奇也預計成為交易大限前最積極的球隊之一，特別是頂尖先發投手將成為重點。

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關鍵字： MLB棒球道奇帕克斯頓萊恩

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