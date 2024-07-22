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叫恁總誒出來打！洪一中「超有哏」應援巾火速上架

▲「叫恁總誒出來打」洪一中毛巾。（圖／台鋼雄鷹提供）

▲「叫恁總誒出來打」洪一中應援巾。（圖／台鋼雄鷹提供）

體育中心／綜合報導

台鋼雄鷹總教練洪一中今年在明星賽搶盡風采，「叫恁總誒出來打」，90秒打準大賽勇奪第一，21日晚間第二場賽事，又在球迷的吶喊聲中登場打擊，從王建民手中敲出滾地球，球迷直呼打擊動作依然到位，就連上壘慶祝動作都成為熱議話題，球團火速製作專屬「洪一中WINNER應援毛巾」，提供球迷預購。

台鋼雄鷹去年一年兩冠（二軍賽、冬季聯盟），今年登上一軍，首度參與明星賽，最資深參賽者、最狂洋砲發威，一日勇奪兩冠。總教練洪一中參與「叫恁總誒出來打」，90秒神勇打出1060分；魔鷹參與「全壘打大賽」，預賽23轟、決賽18轟，兩天共41發全壘打，更是頻頻將球打上外野上層看台。

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繼魔鷹毛巾上架後，台鋼雄鷹再推出2024明星賽叫恁總誒出來打冠軍「洪一中WINNER應援毛巾」，球團描述道，「應援巾上圖樣以洪總明星賽超狂代打上陣與王建民對決呈現，成功站上壘包之後首度有機會比出台鋼雄鷹專屬慶祝手勢，不像可愛浣熊同手同腳，洪總一次到位，跨欄、打準、比幾咧……樣樣精通，表情包屢屢創造經典，這次更以全身肢體帶起新一波風潮。」

▲▼2024中職明星賽，最後半局兩隊教練輪番上陣，上演歷代中華隊傳奇球星對決戲碼，圖為洪一中總教練上場打擊。（圖／記者李毓康攝）

▲▼2024中職明星賽，洪一中總教練上場打擊，與王建民對決、擁抱。（圖／記者李毓康攝）

▲▼2024中職明星賽，最後半局兩隊教練輪番上陣，上演歷代中華隊傳奇球星對決戲碼，圖為洪一中總教練上場打擊，上壘後與王建民擁抱。（圖／記者李毓康攝）

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關鍵字： 棒球台鋼雄鷹洪一中明星賽應援

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