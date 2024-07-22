曝「選美國男籃棄法國」主因　恩比德不怕被噓：我首選是喀麥隆

▲美國男籃恩比德。（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者游郁香／綜合報導

費城MVP長人恩比德(Joel Embiid)2022年5月取得法國公民身分，不過他去年10月宣布將加入美國男籃，惹惱了法國籃協，對此這位7屆全明星長人近日接受《紐約時報》訪問時坦言，這是一個艱難的決定，他點出法國與自己的祖國喀麥隆及非洲國家關係緊張，一直讓他感到擔憂，這也影響了他最終的決定。

恩比德在喀麥隆出生，16歲時移居美國後正式接受籃球訓練，目前他擁有喀麥隆、美國和法國「3重國籍」。據法國籃協主席皮耶爾修達(Jean-Pierre Siutat)的說法，恩比德在2021-22賽季期間，多次表達想加入法國男籃，在皮耶爾修達與總監迪奧(Boris Diaw)奔走下，這位MVP長人在2022年5月正式獲得法國公民身分。

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不過恩比德最終並沒有披上法國戰袍，他去年10月宣布加入美國男籃。法國籃協主席皮耶爾修達批評恩比德只想「抄捷徑」奪牌。曾在NBA打滾多年的總監迪奧受訪時也說，恩比德對外宣示自己是美國人後，仍承諾會替法國男籃效力，明顯誤導了他們。

準備代表美國隊出征巴黎奧運的恩比德，近日接受《紐約時報》訪問，談到「選美國棄法國」的決定，「我覺得在做決定時有點倉卒。我想盡可能花時間思考，但法國給了最後期限。」他所說的期限，是指法國籃協希望他在去年10月10日給予最後答覆。

恩比德表示，他並不知道有一個「時間表」，他還是在社群媒體上看到這個消息，對美國願意給他足夠時間做決定感到驚訝。他強調，如果祖國喀麥隆得到奧運參賽資格，替喀麥隆效力絕對是他的首選，他曾找法國總統馬克宏討論法國與喀麥隆及其他非洲國家緊張的關係，他為此感到擔憂。

「那裡發生了很多事情。人們對法國有很多抵制，因為多年來一直遭受壓迫。所以這是我的心態，我還有家人住在喀麥隆，我不想讓他們經歷任何困難。我希望他們安全，法國與喀麥隆或整個非洲的關係並不好。」

恩比德棄法國選美國的決定，恐會讓他在巴黎奧運招來很多噓聲，對此他淡定地說，「我預計會有很多噓聲。但我其實很喜歡這種情況，這對我來說不是新鮮事。」