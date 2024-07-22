看王葛格投球很幸福　陳柏豪：其實滿想對決恰恰賢拜

▲2024中職明星賽，最後半局兩隊教練輪番上陣，上演歷代中華隊傳奇球星對決戲碼，圖為王建民教練上場投球。（圖／記者李毓康攝）

記者楊舒帆／綜合報導

中職21日明星賽上演「夢幻對決」，一切從9局上陳柏豪把手套遞給王建民揭開序幕，陳柏豪發文說，「能看到『王葛格』投球很幸福。」，還說自己其實想對決彭政閔。

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▲陳柏豪遞手套給王建民。（圖／截自CPBL TV）

陳柏豪在IG發文表示，「明星賽就告一個段落，相信大家一定玩得很開心，能看到王葛格投球真的是一件非常幸福的事情！謝謝大家為最後一天的明星賽創造了許多美好的回憶。辛苦了所有教練團以及隊友們，還有工作人員！！對了告訴大家一下，我的手沒有狀況，純粹效果呦！」最後他也備註，「其實我蠻想對決恰恰賢拜。」

▲2024中職明星賽，戴培峰與陳仕朋假意發生衝突，兩隊球員衝上場拍合照。（圖／記者李毓康攝）

戴培峰先與陳仕朋合演「大場面」衝突，9局上不但接補王建民的球，還在海景第一排看陳金鋒、彭政閔打擊，最後借護具給葉君璋，他賽後IG發文，「超讚的明星賽，謝謝聯盟和各位工作人員辛苦了，很榮幸每年都有機會帶著家人一起參加這麼棒的賽事！玩得很開心希望明年也有機會參加！兒子也很開心！少一個同學明年等你一起回來拍照。」最後也不忘提到正在復健的林靖凱。

▲戴培峰明星賽近身球製造「大場面」後場中合照。（圖／江國豪提供）

潘威倫5局下登板迎接球迷歡呼，投一打席就交棒給王躍霖，王躍霖也發文說很榮幸參與潘威倫和周思齊最後一次明星賽。王躍霖表示，「沒想到繼2017明星賽，相隔6年後還有機會被推薦參與2024年的中職明星賽，很感謝也感恩！很享受這兩天的賽事！也榮幸參與兩位傳奇人物（思齊前輩跟嘟嘟前輩）最後一次以球員身分參與的明星賽！今年的明星賽很特別也很有梗，尤其9局下的經典傳奇人物們都輪番上陣！讓大家滿滿的感動與回憶湧上心頭，美好回憶永遠在大家心中。下週開始持續加油吧，下半季才正要開始！」

▲ 2024中職明星賽，潘威倫明星賽最終登板。（圖／記者李毓康攝）