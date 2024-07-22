錯失瓊斯盃冠軍！賀博賽後痛哭「本來要去唱KTV」　參加U18意願曝

▲中華藍小將賀博此次瓊斯盃表現亮眼。（圖／籃協提供，下同）

記者閔文昱／綜合報導

第43屆瓊斯盃最終冠軍決賽，由地主中華藍交手強敵菲律賓，中華藍在末節一度手握7分領先情況下遭對手追平，最終在延長賽以4分不敵菲國，錯失自2004年以來再度於瓊斯盃奪冠機會。對此，年僅18歲的混血好手賀博也在賽後忍不住落下男兒淚，坦言本打算在贏球後和隊友一起去KTV唱歌慶祝，如今決賽失利讓他心情痛苦難以言喻。

儘管作為中華藍隊中最年輕的球員，賀博仍在本場冠軍賽中繳出全隊最高得分16分，但最終球隊仍以83比79不敵菲律賓，以亞軍作收。賀博賽後坦言，在連續7勝的情況下進入冠軍賽，最後一戰的失利讓他心情痛苦難以言喻，甚至隊友們還在賽前商量好，如果贏得比賽拿下冠軍，就一起去KTV唱歌慶祝。

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賀博表示，失利後的隊員們各自以不同的方式發洩情緒，有的生氣，有的落淚，而他自己則是無法抑制的痛哭，但他也強調，即使結果並不是大家期待的，仍需要保持熱忱和前進的動力，為未來的亞洲盃、世界盃甚至奧運努力，「輸球很難受，但教練有說，當下心痛不是壞事，代表大家都很在意，我完全同意。」

至於未來是否會參與U18亞洲盃？賀博透露，今年的U18亞青賽將與哈佛大學的開學時間相衝突，「我不想缺席大學生活的第一天，所以我應該不會參加U18亞洲盃。」而他的父母也同意他的決定，並尊重這個選擇。

中華隊總教練圖奇則表示，雖然最後比賽結果不如人意，但球隊的表現仍值得肯定，賀博和隊員們要學習從失敗中吸取經驗，並且繼續前進，未來球員需要更好地解讀比賽，並學習如何在關鍵時刻做出正確的決定，同時在情緒控管上也有許多需要學習和進步的地方。