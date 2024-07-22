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96聯賽桃園站出現黑馬！25歲房宏傑摘生涯精英組首冠

▲25歲小將房宏傑拿下96聯賽桃園站冠軍。（圖／96聯賽提供）

▲25歲小將房宏傑拿下96聯賽桃園站冠軍。（圖／96聯賽提供）

體育中心／綜合報導

2024年96聯賽第四站移師桃園站舉行，再度竄出新星黑馬，年僅25歲的小將房宏傑在最後一個彎道加速突圍，成功脫逃，最後以41分29秒61單飛殺進終點，拿下單站冠軍，這也是他生涯在公路賽中首個菁英組勝利。女子菁英組則是由台灣一姊黃亭茵拿下單站冠軍。

房宏傑是馬來西亞人，人生第一台公路車就是來台旅遊時購買，之後萌生興趣，高一時開始接觸競技自由車，但馬來西亞學校沒有車隊，只能跟俱樂部練車，大學決定來台就讀，追逐自由車夢，本次在96聯賽單飛奪冠，讓他一戰成名。

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桃園站屬於繞圈賽，但沿途中有不少升降坡，還有逼近90度的過彎，考驗車手的技術和耐力。男子菁英組總共繞行16圈，房宏傑與台灣菁英車手徐御凱、張誌盛和李廷威等人相互較勁，房宏傑最後倒數第2圈的S彎先加速突圍，他說，「本來想逃脫，但在第二圈終點線前體力耗盡、非常累，有試圖放慢速度，最後300公尺過彎後才再度發動攻擊，很意外最後能拿下單站冠軍。」

房宏傑在上一站天母繞圈賽才首度參加96聯賽，拿下第10名，本次逆勢殺出奪下第1，跌破眾人眼鏡。他笑說，「桃園站代表阜冠國際車隊，但隊友多是U23組，所以賽前已擬定策略要單獨作戰；在96聯賽認識很多台灣好手，彼此互相交流讓我成長很多，也讓我更堅定想往職業車手的目標邁進。」

今年全大運房宏傑在場地賽代表彰師大拿下2面銅牌，目前屬於場地與公路的雙棲車手，房宏傑也非常肯定台灣自由車環境，希望能先在台灣發展，未來也不打算回馬來西亞當國手，而是希望成為職業隊選手。

前一站天母站的單站冠軍張誌盛仍穩定發揮，最終以41分33秒98，拿下桃園站第二，總積分也上升至164，距離Fulcrum wheels冠軍橘衫僅剩下8分差，最快下一站就能翻盤。而目前橘衫仍由小將葉軒佑持有，同時他也是新人王OCTO白衫得主。另外衝刺王 GUSTO 藍衫則是張恩騰，登山王Mercedes-Benz 紅點衫不變仍是徐御凱。

96Heroes 挑戰組部分仍是車友的最愛，共計有986人參與，本站最小車手12歲、最年長64歲。同時也有來自澳洲、法國、西班牙、香港、日本、菲律賓和馬來西亞等國的車手也來共襄盛舉。

挑戰組全長共104公里，總爬升580公尺，沿途經過當地騎車勝地乳姑山、沿途經過溪洲大橋能俯瞰石門大壩等知名景點，同時在桃園在地宮廟大溪奏天宮設有補給點，更提供知名在地美食「爆漿肉包」松包子和古早味豆花，給車手補充能量，抵達終點後，主辦單位也備上各式輕食、串燒和水蜜桃冰沙以及帳篷水霧，讓車友在炙熱的天氣下也能大快朵頤，宛如車界嘉年華。

96 Heroes《桃園站》為了推廣在地農產品，報名及完賽贈品都加入水蜜桃視覺，攜手桃園復興區農會提供前三名的車友可以帶走跟自己年齡一樣多罐的水蜜桃氣泡酒，如同法國紅酒馬，第一名進站能獲得和自己等重的紅酒，增加活動趣味性；另外，單車網紅也會在現場和車友進行兔女郎互動，最大獎還能抽市值22,000元的義大利Fulcrum輪組。

關鍵字： 96聯賽自由車房宏傑

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