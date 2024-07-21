「希望王建民不要丟到我」　彭政閔夢幻對決敲二壘安嗨翻大巨蛋

▲▼2024中職明星賽，最後半局兩隊教練輪番上陣，上演歷代中華隊傳奇球星對決戲碼，圖為彭政閔教練上場打擊。（圖／記者李毓康攝）

記者楊舒帆／台北報導

中職明星賽21日第二戰，9局上演台灣英雄經典畫面，王建民登板對決洪一中、彭政閔、陳金鋒。一開始被拱的彭政閔一度只有上場作勢打擊，但最後在王建民、洪總、陳金鋒登場之後，全場唱起應援曲，也拎著球棒站上打擊區，還敲出二壘安打。

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從前一天開始，應援團找時機都會慫恿彭政閔登場，第二戰9局換局時刻，再度全場喊彭政閔的名字，唱起應援曲，彭政閔說：「很開心，畢竟第一次在大巨蛋聽到自己的應援曲。很感謝大家的鼓勵，希望把接下來年輕球員傳承，繼續幫國家隊效力。」

前一打席王建民對陳金鋒投頭部觸身球引發板凳清空，談到站上大巨蛋打擊區的第一個想法，彭政閔笑言：「希望王建民不要丟到我。」但也謝謝球迷在場上等這麼久。最後他打出左外野飛球落地跑上二壘，雖然不納入比賽正式紀錄，但記錄組番外篇仍記上一支二壘安打。

原本在休息區先婉拒，但在會長蔡其昌親自邀請下仍上場對球迷致意。當洪總、陳金鋒陸續登場時，彭政閔也擋不住大家的熱情吶喊，代打對決王建民，在大巨蛋留下歷史性的一刻。他坦言：「非常感動，台灣棒球運動界越來越好，國家願意努力，願意支持，希望有更多資源蓋巨蛋。球迷很開心，最重要是把比賽完成。」

潘威倫與周思齊都在明星賽登場，享受最後一場明星賽。彭政閔說：「對他們來說是意義不一樣的，卸下球衣，他們踏上其他路程。想要找回這種感覺，包含我一樣，機會是不大，相信他們更珍惜。嘟嘟是中職後輩很好的模仿對象，生涯留下好成績，各項生活也很自律，期待球員能以他們為目標前進。」