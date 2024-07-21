快訊／徐若熙、古林睿煬都被注意到了！韓國教頭親自來台情蒐

▲韓國隊派員來台情蒐，左起趙啓顯、柳仲逸、趙啓顯。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／台北報導

為備戰世界12強賽，韓國國家隊總教練柳仲逸特地來看由中華隊出戰明星隊的明星賽，將停留約一周的時間，徐若熙、古林睿煬是兩大關注的投手。

韓職6人來台，包含總教練柳仲逸、韓職戰力強化委員會委員長柳志炫、教練團趙啓顯與崔一彥，還有聯盟人員都一起來台觀察台灣球員，由負責針對台灣情蒐工作的韓國國家隊情蒐人員金倫奭提供球員資訊。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼ 0720 中華職棒明星賽-古林睿煬 。（圖／記者黃克翔攝）

金倫奭透露：「觀察中華隊球員是來台目的之一，教練團對徐若熙、古林睿煬印象深刻，都是台灣年輕一代具有實力的投手，尤其徐若熙投球近乎完美，短期比賽投滿5局沒問題，但投球姿勢可能是容易受傷的類型。此外，有幾位新生代野手沒有打過國家隊，也需要注意一下。」

韓職情蒐團預計再看兩場中職賽事，觀察國家隊候補球員在例行賽的表現，挑選大巨蛋與天母球場的賽事。金倫奭透露：「需要確認場地狀況，因為韓國隊12強賽屆時將在這兩個球場比賽，觀察大巨蛋人工草皮的彈跳，還有本壘後方距離較大，都是需要注意的地方。」

▲▼ 2024中職明星賽，徐若熙 。（圖／記者李毓康攝）