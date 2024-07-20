高掛球鞋近10年本季重回球場　桑一慶自認適合教練團

▲中華藍助教桑一慶。（圖／記者簡名杉攝）

記者簡名杉／新北報導

第43屆瓊斯盃籃球邀請賽中華藍隊助理教練桑一慶，今年賽季在高掛球鞋近10年後重返球場，賽季結束後受中華藍主帥圖奇的邀請，再度退下戰袍，加入中華藍教練團，談到自己「短暫」回歸球員生涯，他直言非常開心也很珍惜，但他自認自己還是比較適合擔任教練團的位置。

今年33歲的桑一慶，於2012年從師範大學畢業後，投入SBL選秀，並獲得台灣銀行肯定，成為第八季SBL狀元郎，但因為傷勢困擾，SBL生涯只輾轉待了台灣銀行、金門酒廠兩隊，球員生涯僅維持兩季就告終，留下4場出賽的紀錄。

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於2015年退役的桑一慶，歷經球隊翻譯、訓練員以及助理教練，然而他在本賽季卻因為台灣銀行的球隊傷病潮緊急復出，卻出賽了生涯單季最多的10場，留下平均2分、1.7籃板、0.5助攻的成績。

桑一慶談到重返球場的心情，他坦言因為已經退役一段時間，去年是因為球隊有狀況重回球場，雖然有機會重新穿回球鞋，但他也擔心自己身體是否沒辦法跟上高強度的比賽，直言，「當然就是很累啦，很艱苦啦！」不過也感謝球隊的防護員、教練團幫助他重回球場。

「知道這只是暫時的，所以沒有太多的期待說，下一季還有辦法回到球員身份。」桑一慶坦言自己已經擔任助理教練的職務好幾年，還是比較適合在教練團的位置，而最在一旁的圖奇則開玩笑吐槽他說，「不用擔心啦！他不會出現在中華隊的球員名單當中的！」