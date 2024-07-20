快訊／明星賽首次攻蛋33688人進場！刷新史上最多

▲中華職棒明星賽滿場球迷 。（圖／記者黃克翔攝）

記者楊舒帆／台北報導

中職明星賽20日首次在大巨蛋舉辦，吸引33688人進場，6隊球迷齊聚同樂，相當熱鬧、歡樂，刷新明星賽單場最高人次紀錄。

今年中職6支球隊參與明星賽，6隊啦啦隊齊聚一堂，開場舞秀60人舞蹈堪稱「史上最香」，人氣女孩站滿應援舞台，首局在二樓應援與大家同樂。

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▲▼明星賽首次攻蛋滿場球迷。（圖／記者楊舒帆攝）

▲啦啦隊女孩峮峮、檸檬、籃籃、螢螢、李多慧、瑟七。（圖／記者楊舒帆攝）

中職1990開幕元年明星賽3場比賽合計36000人次進場，2022年兩場明星賽27488人次進場為兩天賽事的最多人紀錄。今年明星賽「攻蛋」成功，單場就打破過去的紀錄，刷新史上最多。大巨蛋最多觀眾人次進場紀錄仍為讀賣巨人來台交流賽的37,890人，本場明星賽則超越6月15日例行賽兄弟與味全之戰32988人。

明星賽分為中華隊與明星隊較勁，賽前全壘打大賽揭開序幕，魔鷹掃出23發全壘打，與林安可、陳俊秀及張志豪一起晉級決賽。趣味接力賽中，吉祥物、啦啦隊女孩、蔡其昌會長等參與其中，輸贏其次，大家一起同樂。

▲▼中華職棒明星賽滿場球迷 。（圖／記者黃克翔攝）