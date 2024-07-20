模仿郭泰源、山本由伸！拿莫‧伊漾飆速146　葉總說練投要再想

記者楊舒帆／台北報導

中職明星賽舉辦野手速球王趣味競賽，由味全龍隊拿莫‧伊漾拿下冠軍，他透過模仿郭泰源、山本由伸投球動作催球速，達到不錯的效果，投球動作也獲得龍隊總教練葉君璋認可，不過要當投手得再想一下。

▲▼中職明星賽野手速球王拿莫．伊漾 。（圖／記者黃克翔攝）

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野手速球王競賽中，拿莫・伊漾練投就投出143公里，引起全場歡呼，正式比賽146公里、145公里、146公里，合計437公里，排第一名。第二名為郭天信431公里、陳重羽419公里、曾頌恩415公里。

總教練葉君璋建議模仿郭泰源的動作，拿莫・伊漾練了一個月，他表示，「前輩的投球協調性很好，其實這樣丟球，對守外野也有幫助。」

給自己表現一百分，拿莫・伊漾說，「我已經盡量了，隊友一直點名要看『山本由伸』，所以第二球模仿他，如果三個動作都一樣也有點無趣，所以就模仿他，丟了145公里。原本岳東華點名陳冠偉，但他的動作沒辦法丟很快。」

拿莫・伊漾表示，「原本評估是曾頌恩會贏，因為他臂力很大，但他速度沒有丟出來，我就想『我來就好！』」

葉總親自傳接球調整投球，拿莫・伊漾說，「葉總說丟得不錯，至於要練投的話，要先想一下。」

▲▼中職明星賽野手速球王拿莫．伊漾 。（圖／記者黃克翔攝）