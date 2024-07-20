巴黎奧運開幕式掌旗官出爐！羽球一姊戴資穎攜手霹靂舞孫振

▲台灣羽球一姐戴資穎將擔任奧運開幕式掌旗官。（圖／VCG）



記者簡名杉／綜合報導

2024年第33屆巴黎奧林匹克運動會即將於7月26日晚間在塞納河舉行開幕典禮，教育部體育署今(20)日公布開幕典禮我國代表團男、女掌旗官，由奧運4度參賽且獲得東京奧運女子羽球單打銀牌選手戴資穎，及首度參賽的霹靂舞選手孫振共同擔任，帶領我國代表團昂揚入場。

體育署鄭世忠署長表示，本屆奧運開幕典禮掌旗官人選，主要考量戴資穎選手的國際知名度及在國內具有的高人氣，孫振則是我國首位在奧運新興運動種類霹靂舞取得參賽資格的選手，另一方面也顧及2位選手在開幕式隔日的賽程安排，於不影響選手備戰的前提下，因此決定掌旗官由戴資穎選手及孫振選手共同擔任。

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戴資穎選手曾代表國家參加過4屆奧運、4屆亞運及3屆世大運，將近20年的羽球生涯獲得無數榮耀。霹靂舞是現今全球青年喜愛的運動種類，孫振選手付出相當多努力為我國首次取得參賽資格，鼓舞了新興運動種類選手前進奧運殿堂的夢想，現在由即將退役的戴資穎選手引領首度參加奧運的孫振選手共同出任掌旗官，具有傳承的意義。

▲霹靂舞孫振將出任巴黎奧運掌旗官。（圖／國訓中心提供）

體育署表示，小戴目前對於擔任掌旗官表達高度意願，但也考慮到若後續大會抽籤結果第1天就有賽程，則會再徵詢其他人選，以讓小戴養精蓄銳做好充足準備。體育署也預祝所有參加巴黎奧運的選手旗開得勝，順利為臺灣取得佳績和榮耀，並邀請所有民眾一起為選手加油。