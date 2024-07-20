美國隊利多！杜蘭特回歸訓練　熱身賽有望亮相

實習記者李立祥／綜合報導

根據美媒《The Athletic》報導，先前因小腿拉傷缺陣的杜蘭特(Kevin Durant)，已經在今天（20日）重返美國男籃隊訓練，有望在剩下對南蘇丹或德國的其中一場熱身賽中首次亮相。

杜蘭特6月中受傷，從那時就缺席所有訓練跟熱身賽，但美國隊總教練柯爾(Steve Kerr)卻從未打算將他替換掉，「我們到目前為止沒有討論過這個問題，因為我們相信杜蘭特會沒事的。」

目前美國隊想繼續觀察杜蘭特的情況，才能決定熱身賽能否出賽，美國隊總教練柯爾表示，「我們希望他能出賽，不過還要每天觀察情況，看他明天有什麼感覺。」

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根據報導表示，杜蘭特能夠趕在奧運開始前回歸對美國隊來說是一個巨大的幫助，杜蘭特是美國隊奧運史上得分王，累績435分，並握有3枚金牌。美國隊在熱身賽期間表現有時較為掙扎，如果杜蘭特復出的話，球隊就多一位持球手，防守端的高度也能幫助美國隊在對抗法國隊時展現功用。

杜蘭特本來就是教練團屬意的先發人選，加上詹姆斯(Lebron James)、柯瑞(Stephen Curry)以及恩比德(Joel Embiid)在熱身賽都是常態先發，等於美國隊先發只剩1人還沒確定。

▲杜蘭特(Kevin Durant)。（圖／路透）