從小喜歡「神奇寶貝」！曾祥鈞如願赴日盼天上亡父驕傲

▲曾祥鈞加盟名古屋戰鷹。（圖／記者簡名杉攝）

記者簡名杉／台北報導

富邦勇士長人曾祥鈞季末如願旅外，今(19)日正式加盟日本職籃B聯盟的名古屋戰鷹隊，他透露自己從小就喜歡日本文化，尤其是現在已經改名成寶可夢的「神奇寶貝」，打電動的時候會特別去記招式的日文字，平常沒事也會看日本動漫；將追隨弟弟曾祥銘的腳步到日本打球，曾祥鈞期盼能讓在台灣的媽媽以及年初過世的爸爸感到驕傲。

曾祥鈞透露，自己從小就喜歡看一些日本的動漫、嚮往日本文化，也很喜歡吃一些日式的美食，像是拉麵、壽喜燒、壽司等等，曾祥鈞笑說，小時候為了玩「神奇寶貝」，因為介面都是日文，還會特別去記下每隻怪物招式的日文名稱，還指出自己最喜歡神獸「烈空座」。

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談到年初因病過世的父親，曾祥鈞坦言那時候算是自己的低潮時期，他指出由於爸爸患有帕金森氏症，近年狀況每況愈下，除了行動不便之外，今年初還引發肺炎，因此導致多重器官衰竭離世，而沒有特別對外公佈的原因，曾祥鈞表示自己是一個比較低調的人，也不想讓大家看到他傷心的一面，所以選擇用快樂的一面示人。

背號選擇「88」號，曾祥鈞除了因為自己的生日8月8日，也希望紀念在天上的爸爸，而身為排球選手的弟弟曾祥銘，去年底率先赴日，加盟V2的隊伍「北海道Yellow Stars」，現在曾祥鈞也追隨弟弟的腳步前往日本發展，他表示弟弟有提醒他在日本必須好好注意禮節，也希望兩兄弟在異國都能有好表現，能讓在台灣的媽媽以及天上的爸爸為他們感到驕傲。