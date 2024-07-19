日本女子體操隊長涉「未成年抽菸」　恐被退隊無緣巴黎奧運

▲日本體操隊長宮田笙子爆出未成年抽菸，被送回日本接受調查。（圖／翻攝自IG／shoko_miyata）

記者游郁香／綜合報導

日本女子體操隊隊長宮田笙子是2022年世錦賽平衡木銅牌得主，最近才在全日本錦標賽奪下個人全能及跳馬金牌，並在NHK盃完成個人全能3連霸，昨(18)日卻傳出她「違規抽菸」，將被送回日本接受調查，能否如期在巴黎奧運登場成了未知數，一位體操界人士直言，「如果這次的事件是真的，她的競技生涯將岌岌可危。」

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▲日本體操隊長宮田笙子。（圖／翻攝自IG／shoko_miyata）

19歲的宮田笙子是日本女子體操隊王牌，卻在巴黎奧運開幕前1周，爆出「未成年吸菸」的風波，日本法律規定，必須年滿20歲才能吸菸，多名消息來源告訴《共同社》，宮田笙子違反紀律，勢必會被退隊。目前日本體操協會已經在調查此事，預計把她送回日本接受調查，她已經離開集訓地點摩納哥。

宮田笙子不久前接受日本《雅虎體育》訪問時，才表示想向大家證明，自己配得上女子體操隊隊長的位置，希望在巴黎奧運帶領團隊爭取佳績，未料現在卻爆出如此的醜聞，一位體操界的人士直言，，「如果這次的事件是真的，她的競技生涯將岌岌可危。」

日本體操協會與宮田笙子就讀的順天堂大學將調查她是否違規吸菸，若她被退隊，可能由曾參加過2016年里約奧運與上屆東京奧運的杉原愛子頂替。

▲日本體操隊長宮田笙子。（圖／翻攝自IG／shoko_miyata）