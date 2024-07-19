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小熊解僱日籍球星鈴木誠也翻譯！　強調與「涉賭」無關

▲翻譯松下登威（右）與鈴木誠也。（圖／達志影像／美聯社）

▲翻譯松下登威（右）與鈴木誠也。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者李立祥／綜合報導

根據美媒《The Athletic》報導，小熊今天（19日）解僱擔任鈴木誠也的翻譯松下登威，在季中突然將翻譯解僱也引來遐想，而道奇日籍球星大谷翔平的前翻譯水原一平在今年就因涉賭，以及竊取大谷翔平資金遭解僱，不過小熊強調與松下登威結束這段2年半的合作關係與「涉賭」無關。

根據《The Athletic》報導內容指出，小熊解僱松下登威是「內部決策」，而鈴木誠也之後的翻譯工作將交由今永昇太的翻譯史丹貝瑞（Edwin Stanberry），搭配另一名球團內部工作人員協助。

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大谷翔平的前翻譯水原一平在大聯盟首爾系列賽期間被解雇，之後他被指控非法賭博，以及從大谷翔平的銀行帳戶中竊取約1700萬美元（約新台幣5.56億）。雖然季中解僱是罕見的情況，但《The Athletic》的報導中表示，「小熊球團強調這次人事異動，與該事件並沒有類似的情況。」

大聯盟今天公布明年海外開幕戰對戰組合，道奇和小熊將在3月18、19日於日本東京巨蛋進行2場賽事，到時可看到大谷翔平、山本由伸、鈴木誠也、今永昇太，4位日本好手同場對決。

關鍵字： MLB棒球小熊

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