台鋼雄鷹情人節前進大巨蛋特設站立應援區　盧廣仲跟7男團表演

▲台鋼雄鷹6月主場大巨蛋賽事。（圖／記者李毓康攝）

體育中心／綜合報導

台鋼雄鷹8月9日、10日、11日再前進到台北大巨蛋，其中8月10日、11日舉辦「心動時刻」韓風主題日，門票將於7月18日開始預售，8月10日將有盧廣仲、陳華演唱，8月11日則有7個男團加上呂植宇表演。

台鋼雄鷹曾在6月22日、23日在大巨蛋主場出戰中信兄弟，6月22日首次大巨蛋主場有20193人，隔天6月23日則有16574人。

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今年七夕情人節是在8月10日，台鋼雄鷹再度到台北大巨蛋主場，對手又是中信兄弟，期待再締造主場票房新高。

▲台鋼雄鷹8月9日到11日在台北大巨蛋主場 。（圖／台鋼雄鷹提供）

雄鷹在8月9日、10日、11日台北大巨蛋主場的門票於7月18日中午12點預售，陸續由「鷹國皇家」、「一般季票」、「鷹國人」優先購票，7月19日16點30分全面開放購票。

8月9日門票最貴是1200元，沒有開放內野上層。8月10日、11日是「心動時刻」主題日，內野最貴是1800元。

此外，由於6月在大巨蛋主場發生內野站立應援引發抗議風波，這一次大巨蛋主場預售特別說明，107到111區、115到119區為站上應援區，其他區域以不影響他人觀賽為主，而輪椅席在站立應援區後方，會被擋住，購買前要留意。

▲台鋼雄鷹8月9日到11日在台北大巨蛋主場 。（圖／台鋼雄鷹提供）

而8月10日是「鷹愛而聲」，由「三金天王」盧廣仲、「全方位創作才女」陳華，在七夕情人節獻上鷹式浪漫情歌。

8月11日提前到下午2點比賽，當天是「鷹原際會」表演，由唯一冠軍男團 U:NUS、全能男團FEniX、百變男團VERA、超能量潛力男團AcQUA源少年 We are Acqua.official、最人見人愛陽光迷人男團OPENsi、舞力男團 Saturnday、創作精靈呂植宇，以及男團新生代原子少年AtomBoyz第二季學弟團，滿滿男孩們撩動你的心動時刻。

▲台鋼雄鷹8月9日到11日在台北大巨蛋主場 。（圖／台鋼雄鷹提供）