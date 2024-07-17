梅西「腳踝韌帶損傷」無限期缺陣　阿根廷唱種族歧視歌曲恐遭嚴懲

Messi won't hit the pitch for some time. pic.twitter.com/Xg9dXxECqc — theScore (@theScore) July 16, 2024

記者游郁香／綜合報導

阿根廷日前完成美洲盃2連霸，收下近5年第4座大賽冠軍，但球王梅西(Lionel Messi)在決賽傷到右腳，被拍到腳踝腫如一顆球，他所屬的邁阿密國際確認，梅西的右腳踝韌帶損傷，將無限期缺陣。更糟糕的是，阿根廷賽後慶祝時爆出重大出爭議，有多名球員唱著歧視法國非裔球員的歌曲，恐面臨嚴懲。

| El jugador argentino Enzo Fernández pide disculpas en sus redes sociales tras la denuncia de la Federación Francesa de Fútbol por los cantos racistas durante las celebraciones por le bicampeonato de la Copa América:



“Quiero pedir disculpas sinceramente por un video… pic.twitter.com/vLFHLZrIa7 — Alerta News 24 (@AlertaNews24) July 17, 2024

梅西本屆美洲盃受到腿部傷勢困擾，曾缺席最後一場小組賽，在決賽更遭逢右腳踝傷勢被迫退場，被拍到腳踝腫了一大包， 雖然他賽後表示自己狀態良好，但他效力的MLS邁阿密國際今(17)日確認，球王的右腳踝韌帶損傷，將無限期缺陣。

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▲美洲盃決賽，阿根廷球王梅西傷退。（圖／達志影像／美聯社）

除了梅西的腳傷狀況讓人憂心，阿根廷多名球員在慶祝奪冠時歡唱著一首「種族歧視」歌曲，引發巨大爭議。這首歌是球迷創作來「侮辱」法國的歌曲，阿根廷2年前在世界盃擊敗法國後，也有球迷唱這首歌，歌詞涉及辱罵法國非裔球員是「雜種」，指姆巴佩(Kylian Mbappe)是同性戀等不堪入目的內容。

▲阿根廷中場新星恩佐·費南德斯涉種族歧視，引發巨大爭議。（圖／VCG）

阿根廷23歲中場新星恩佐·費南德斯(Enzo Fernandez)在Instagram直播上，與自己多名隊友唱著這首歧視法國非裔球員的歌曲，引起一陣撻伐，法國足總(FFF)立即發聲明譴責，要求國際足總(FIFA)嚴懲阿根廷，並對涉及歧視的阿根廷球員提起法律訴訟。

Enzo Fernández statement to apologize after racist chants. pic.twitter.com/IW1uDPoPne — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 16, 2024

恩佐·費南德斯去年初才被英超名門切爾西挖角，切爾西為了得到他，付出高達1.2億歐元的轉會費，沒想到如今他惹出如此巨大的風波，他在藍軍的隊友、法國國腳福法納(Wesley Fofana)怒轟，「肆無忌憚的種族歧視。」古斯託(Malo Gusto)和布羅亞(Armando Broja)也已取消關注費南德斯，切爾西球團則表示將展開調查。

費南德斯緊急在社群媒體上致歉，「這首歌包含了非常冒犯的內容，沒有任何藉口能解釋。」他強調自己堅決反對一切形式的歧視，對自己在慶祝活動中失控道歉，「那個影片、那個時刻、那些言辭並不能反映我的信念或我的性格，我真的非常抱歉。」