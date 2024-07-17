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梅西「腳踝韌帶損傷」無限期缺陣　阿根廷唱種族歧視歌曲恐遭嚴懲

記者游郁香／綜合報導

阿根廷日前完成美洲盃2連霸，收下近5年第4座大賽冠軍，但球王梅西(Lionel Messi)在決賽傷到右腳，被拍到腳踝腫如一顆球，他所屬的邁阿密國際確認，梅西的右腳踝韌帶損傷，將無限期缺陣。更糟糕的是，阿根廷賽後慶祝時爆出重大出爭議，有多名球員唱著歧視法國非裔球員的歌曲，恐面臨嚴懲。

梅西本屆美洲盃受到腿部傷勢困擾，曾缺席最後一場小組賽，在決賽更遭逢右腳踝傷勢被迫退場，被拍到腳踝腫了一大包， 雖然他賽後表示自己狀態良好，但他效力的MLS邁阿密國際今(17)日確認，球王的右腳踝韌帶損傷，將無限期缺陣。

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▲▼美洲盃決賽，阿根廷球王梅西傷退，天使迪馬利亞國家隊最終戰。（圖／達志影像／美聯社）

▲美洲盃決賽，阿根廷球王梅西傷退。（圖／達志影像／美聯社）

除了梅西的腳傷狀況讓人憂心，阿根廷多名球員在慶祝奪冠時歡唱著一首「種族歧視」歌曲，引發巨大爭議。這首歌是球迷創作來「侮辱」法國的歌曲，阿根廷2年前在世界盃擊敗法國後，也有球迷唱這首歌，歌詞涉及辱罵法國非裔球員是「雜種」，指姆巴佩(Kylian Mbappe)是同性戀等不堪入目的內容。

▲▼阿根廷中場新星恩佐·費南德斯涉種族歧視，引發巨大爭議。（圖／VCG）

▲阿根廷中場新星恩佐·費南德斯涉種族歧視，引發巨大爭議。（圖／VCG）

阿根廷23歲中場新星恩佐·費南德斯(Enzo Fernandez)在Instagram直播上，與自己多名隊友唱著這首歧視法國非裔球員的歌曲，引起一陣撻伐，法國足總(FFF)立即發聲明譴責，要求國際足總(FIFA)嚴懲阿根廷，並對涉及歧視的阿根廷球員提起法律訴訟。

恩佐·費南德斯去年初才被英超名門切爾西挖角，切爾西為了得到他，付出高達1.2億歐元的轉會費，沒想到如今他惹出如此巨大的風波，他在藍軍的隊友、法國國腳福法納(Wesley Fofana)怒轟，「肆無忌憚的種族歧視。」古斯託(Malo Gusto)和布羅亞(Armando Broja)也已取消關注費南德斯，切爾西球團則表示將展開調查。

費南德斯緊急在社群媒體上致歉，「這首歌包含了非常冒犯的內容，沒有任何藉口能解釋。」他強調自己堅決反對一切形式的歧視，對自己在慶祝活動中失控道歉，「那個影片、那個時刻、那些言辭並不能反映我的信念或我的性格，我真的非常抱歉。」

關鍵字： 足球美洲盃梅西阿根廷Enzo Fernandez

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